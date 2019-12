Schüler singen und musizieren zur Weihnachtszeit

Es war wie in all den Jahren zuvor, wenn das Montfort-Gymnasium zum Weihnachtskonzert gerufen hat: am Dienstagabend kein Parkplatz mehr in weitem Umkreis, die St. Galluskirche voller erwartungsfroher Menschen. Das Niveau braucht sich seit Jahren nicht mehr gegenüber dem eines Musikgymnasiums zu verstecken. Geändert hat sich, dass das Konzert inzwischen straff geführt und nach eineinhalb Stunden zu Ende ist, ehe die Kälte noch spürbarer geworden ist.

Drei Kerzen brannten am Adventkranz in der festlich geschmückten Kirche. Schulleiter Thomas Straub begrüßte die vielen Gäste und dankte am Ende allen Beteiligten für die zusätzliche Mehrarbeit in einer Zeit, in der die Hektik überall zu spüren ist. Der Auswahlchor der fünften Klassen machte den Anfang, die Mädchen in der Überzahl. Unter der zupackenden Leitung von Veronika Lau ertönte das bekannte und beliebte Adventslied „Tochter Zion“ und man freute sich über die saubere Intonation und den runden Klang der jungen Stimmen. Nach einem traditionellen Lied aus Polen und dem „Hört der Engel helle Lieder“ aus Frankreich durfte geklatscht werden. Eine sehr gute Sache, dass alle sich an die Bitte gehalten und erst am Ende der Blöcke applaudiert haben, um die Spannungsbögen nicht zu zerreißen. Schließlich waren die jeweiligen Lieder genau aufeinander abgestimmt und fügten sich zu einem Bogen.

„Nun sei uns willkommen“ sang der Unterstufenchor unter Susanne Bruggers sehr feinfühligem Dirigat. Lebhaft war das von Patrick Brugger am Klavier begleitete „Sing we Alleluia“ und „Santa Claus is comin‘ to Town“ im Wechsel von Stimmgruppen und Tutti. Im mehrstimmigen Gesang war bereits die Stimmerziehung spürbar.

Staunen machte wieder das hohe Niveau des Kammerorchesters unter Joachim Trost. Die große Anzahl des zusammen mit der Städtischen Musikschule geführten Orchesters überraschte, war es doch in den letzten Jahren wegen diverser Schulreformen in Gefahr geraten – jetzt waren wieder erfreulich viele junge Spieler zu erleben. Dynamisch legten sie mit Tomaso Albinonis Concerto op. 7/4 los, einer festlich weihnachtlichen Musik. Stimmungsvoll und einfühlsam folgte das Impromptu für Streichorchester von Jean Sibelius, ein Werk, das wie die „Finlandia“ die Stille und Weite des nordischen Landes atmete. Farbig folgte der komplexe erste Satz aus Holsts „St. Paul’s Suite“, dass man den irischen Tanz direkt vor Augen hatte.

Und schon drangen von der Empore, von der Orgel umspielt, Duruflés romantisches Sanctus und Benedictus und John Rutters glanzvoll leuchtendes, triumphales Gloria – der große Chor hatte hier seinen ersten imposanten Auftritt, bevor er nachher im Chorraum sang.

Natürlich durfte auch der ELCH-Chor, der Eltern-, Lehrer- und Ehemaligen-Chor unter Susanne Brugger, nicht fehlen, ein Chor mit guter Tradition und gepflegtem Chorklang, ob a cappella oder mit Klavierbegleitung. Zuletzt als Höhepunkt der Auftritt des Großen Chors, jetzt von vorne. Auch ohne die 13er ist es gelungen, wieder einen stimmkräftigen Chor mit gepflegtem Klang aufzubauen, dem auch erstaunlich viele junge Männer angehören. A cappella fingen sie an, mit Klavier ließen sie Weihnachtslieder von John Rutter aufblühen, seelenvoll gestalteten sie Mendelssohns Segenslied, um zuletzt, vom Kammerorchester begleitet, ein hymnisch festliches Alleluia aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns anzustimmen. Hier hat sich eine Tradition entwickelt, die sicher weitergeführt werden wird.