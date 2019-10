Schüler schreiben eigenen Roman, der in Tettnangs Vergangenheit spielt

Einen eigenen Roman schreiben. Dieser Traum wird nun für 16 Schüler des Montfort-Gymnasiums wahr. Im Rahmen des Bildungsprojektes „Buch macht Schule“ schreiben die Schüler der siebten bis elften Klasse unter Anleitung der Lehrerinnen Rita Basen und Nicole Kampmann gemeinsam einen Jugendroman, dessen Handlung in Tettnang verankert sein soll. Schon im März nächsten Jahres soll man den Roman in Buchhandlungen kaufen können.

Da auch Öffentlichkeitsarbeit ein Teil des gesamten Projektes sein soll, hat die AG ihre eigenen vier Pressesprecher, die einiges erzählen: „Für das Projekt bekommen wir eine große Unterstützung von der Schule“, erzählt Tobias Kummer. Der Zehntklässler sei über Frau Kampmann auf das Projekt aufmerksam geworden und hat sich mit seinem Kumpel dazu entschieden, mitzumachen. Die Zehntklässlerin Luisa Leibensberger hat schon zuvor gerne geschrieben und auch bei dem Schreibwettbewerb Montfortikus an ihrer Schule mitgemacht. Ronja Vetter ist in der neunten Klasse, sie liest in ihrer Freizeit sehr gerne und hat sich deshalb für die Teilnahme der AG entschieden. Auch die Elftklässlerin Paula Gut empfindet das Ganze als eine „einmalige Möglichkeit“, die sie ergreifen wollte.

„Buch macht Schule“ ist ein Bildungsprojekt der Schriftstellerin Carola Kupfer und des Verlegers Wolfgang Schröck-Schmidt. Vor fast zehn Jahren hat die Regensburger Autorin das Projekt ins Leben gerufen. Das Montfort-Gymnasium ist die erste Schule aus der Bodenseeregion, die bei diesem Projekt mitmacht. Über Mundpropaganda wurde die Deutschlehrerin Rita Basen darauf aufmerksam und entschied sich, gemeinsam mit Nicole Kampmann das Projekt auch am Montfort-Gymnasium anzubieten.

Die Autorin Carola Kupfer unterstützt die Schüler in Form von Workshops. Sie entwickelt gemeinsam mit ihnen aus den Ideen einen Plot für die Geschichte und bringt ihnen die Grundkenntnisse für kreatives Schreiben bei. Außerdem lernen die Schüler etwas über die Buchbranche und den Umgang mit Medien, Marketing und Öffentlichkeit kennen. Dieses Jahr erscheint das 30. Buch, das Carola Kupfer gemeinsam mit Schülern im Rahmen des Projektes erarbeitet hat.

Bei dem ersten Workshop haben die Schüler mit der Autorin besprochen, wie es überhaupt zu einem Buch kommt und gemeinsam die komplette Handlung des Romans skizziert, so Paula Gut. Die Schüler mussten einiges an Vorarbeit leisten, um sich mit der Geschichte Tettnangs vertraut zu machen. Dazu haben sie sich in Kleingruppen über verschiedene Themen informiert und „freiwillig viel Zeit und Energie in das Projekt gesteckt“, so Nicole Kampmann. Sie haben sich über die damalige Mode, die Gebäude sowie Architektur erkundigt und haben eine „sehr authentische“ Stadt- und Schlossführung von Gräfin und Zofe bekommen, erklärt Luisa Leibensberger.

Nach ausführlichen Recherchen haben sie sich entschieden, den Roman im 18. Jahrhundert anzusiedeln, damit das schwäbische Adelsgeschlecht der Grafen Montfort ein Teil ist. Die zwei Handlungsstränge sind das Jahr 1753 - das Schicksalsjahr Tettnangs und das Jahr 1770. Die genaue Handlung verraten die Schüler noch nicht. Bei den Recherchen sei jedoch ein spannendes Geheimnis aufgedeckt worden, verrät Rita Basen.

Die AG trifft sich einmal in der Woche. In Gruppen von zwei bis drei Schülern schreiben sie dann den Roman kapitelweise auf Grundlage des erstellten Plots. Das funktioniert durch eine genaue Absprache untereinander, erklärt Luisa Leibensberger. Außerdem wurden bei dem Workshop „schon die Übergänge der Kapitel besprochen“, so Tobias Kummer. Sogar das Cover gestalten die Schüler selbst.