Schüler plant Beete für die Bürgerschaft

Drei Hochbeete will David Opferkuch gemeinsam mit Freiwilligen im Schlossgarten aufbauen. Das Besondere: Jeder und jede in der Stadt soll das Gemüse ernten dürfen. Ein Projekt von Bürgern für Bürger. Jetzt sucht er Unterstützer.

In drei Wochen muss sie fertig sein, die Seminararbeit von David Opferkuch über das Thema Glück. Wie können Menschen vor Ort glücklich werden, lautet eine zentrale Frage des Kurses, den der 17-Jährige am Montfort-Gymnasium besucht. Als Lösung habe er vor, die Menschen in Tettnang zu Gärtnern zu machen. „Diese Idee gibt es auch schon in Berlin“, sagt er. Dort hätten Freiwillige bei ähnlichen Projekten zum Beispiel mit Erde gefüllte Reissäcke und Obstkisten bepflanzt. „Dadurch entsteht ein besonderes Nachbarschaftsgefühl“, sagt Opferkuch und hofft darauf, dass die Menschen dadurch auch glücklicher werden. Das Projekt sei ein Geben und Nehmen. Wer Spaß an Gartenarbeit hat, kann mitmachen und wer Setzlinge aus seinem Garten abgeben kann, darf das gerne tun, so Opferkuch.

Damit das Projekt auch überDavid Opferkuchs Schulzeit hinaus besteht, hat er bei der Anlaufstelle für Bürgerengagement Unterstützung gesucht. Dessen Leiterin Melanie Friedrich fand die Idee von Beginn an „schön und charmant“. 600 bis 1000 Euro wird das Projekt kosten, haben die beiden berechnet. Das Geld soll für die Hochbeete in Arbeitshöhe, Setzlinge und Erde ausgegeben werden. „Ich frage gerade bei der Bürgerstiftung nach, ob sie mich unterstützen will“, sagt David Opferkuch. Drei Hochbeete sollen bald und zunächst für ein Jahr im Schlossgarten aufgebaut werden – wenn genügend Freiwillige das Projekt unterstützen. Gurken, Zucchini oder auch Tomaten könnten bald im Schlosspark wachsen. „Wenn jemand Lust auf eine Gurke hat, dann kann er sie sich einfach nehmen“, sagt Opferkuch und ergänzt: „Wir hoffen natürlich, dass das verantwortungsvoll passiert“.

David Opferkuch will nach dem Abitur im kommenden Jahr etwas im Bereich Physik studieren. Vorher steht aber noch die Seminararbeit zu Beeten und dem Glück. Die sei aber zu einem Großteil theoretisch geschrieben, sagt Opferkuch. „Es müssen noch keine Pflanzen in den Beeten sein“, sagt er und lacht.