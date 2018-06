Schüler lernen ihren Traumjob kennen

Unternehmen in den Sommerferien kennenlernen heißt es auch 2018 wieder bei der Berufswahlaktion „wissen was geht" der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Bis zu den Sommerferien ist es zwar noch ein bisschen hin, doch die teilnehmenden Unternehmen an der Ferienaktion „wissen was geht!" stehen bereits fest, teilt die Wirtschaftsförderung mit. Die Aktion findet in den Sommerferien vom 26. Juli bis 7. September statt. Interessierte Schüler ab 14 Jahren haben dann die Möglichkeit, kostenlos renommierte Ausbildungsbetriebe der Region kennenzulernen und sich innerhalb eines halben Tages mittels Führungen und Gesprächen mit Auszubildenden und Personalverantwortlichen über die angebotenen Ausbildungsberufe zu informieren.

Alle Branchen sind vertreten

Nahezu alle Branchen machen bei der Aktion mit, von IT-Unternehmen über das Handwerk oder Industrieunternehmen bis hin zu sozialen Einrichtungen. Alle Unternehmen präsentieren sich mit ihren Terminen auf einer neu gestalteten Internetseite. Hier können sich Interessierte registrieren und ihre Favoriten auf eine Merkliste setzen. Anmeldestart für die Termine ist dann Anfang Juli.

Tettnang

Futronic Automation: Donnerstag, 2. August, 14 bis 16 Uhr

Vaude: Donnerstag, 9. August, 9 bis 12 Uhr

Volksbank Friedrichshafen-Tettnang: Donnerstag, 9. August, 14 bis 16.30 Uhr

ifm: Mittwoch, 15. August, 9.30 bis 11.30 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr

wenglor: Mittwoch, 29. August, 14 bis 16.30 Uhr

Zwisler: Montag, 3. September, 10 bis 12 Uhr

Meckenbeuren

SMW Autoblok: Donnerstag, 26. Juli, 9 bis 12 Uhr

Winterhalter: Montag, 20. August, 9 bis 12 Uhr

Stiftung Liebenau: Donnerstag, 30. August, 14 bis 16.30 Uhr

Kressbronn

SysDesign: Montag, 13. August, 10 bis 12 Uhr