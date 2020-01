Schüler des Montfort-Gymnasiums bringen Lebensfreude in den Alltag von älteren Menschen

Kutschfahrten, gemeinsame Spielnachmittage oder Spaziergänge. Aktivitäten wie diese unternehmen Schüler der Klassen neun und zehn des Tettnanger Montfort-Gymnasiums schon seit sechs Jahren mit älteren Menschen aus Tettnang und Umgebung. Seit dieser Zeit nämlich gibt es für zehn Schüler die Möglichkeit an dem Projekt „Alt und Jung“ teilzunehmen.

Im Jahr 2014 gründeten Schüler des Gymnasiums die Arbeitsgemeinschaft in Begleitung von Jolanta Dannhardt sowie in Kooperation mit verschiedenen Partnern. Auch wenn die Idee geboren war, gab es zu Beginn der Aktion beispielsweise nicht ausreichend Einsatzmöglichkeiten in Tettnang. Daraufhin bot sich das Pflegeheim St. Konrad in Kressbronn an, das bis jetzt zu den Kooperationspartnern dazu gehörte, die Lebensräume Jung und Alt „Kapellenhof“ in Kressbronn und das Projekt „nah dran“ der katholischen Gemeinde St. Gallus in Tettnang zu führen.

„Unsere Bewohner konnten durch die Gruppe einen deutlichen Mehrwert erfahren“, sagt Roland Hund, Einrichtungsleiter von St. Konrad. Am Freitag, 31. Januar, allerdings endet diese langjährige Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim. Grund sind die Anfahrtswege. Diese sind für die Schüler während der Schulzeit schwierig zu bewältigen. Dafür startet ab Februar die Kooperation mit dem neuen St. Anna-Quartier in Tettnang. „Wir haben monatlich eine Aktion geplant. Dazu wird zum Beispiel der Bau von Insektenhotels gehören, gemeinsames grillen und Lesungen von zwei Schülerinnen, die ein eigenes Buch veröffentlicht haben“, sagt Jolanta Dannhardt.

Initiiert wurde die AG vom Lions Club in Tettnang und zusätzlich jährlich mit einer Spende von 1500 Euro unterstützt. Mit diesem Geld konnten die unterschiedlichen Aktionen der Gruppe finanziert werden. „Unser Motto lautet ,We serve’, und damit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir den Menschen, die Hilfe benötigen, eine Unterstützung bieten“, sagt der Tettnanger Lionspräsident Bernd Boolzen. Die stellvertretende Schulleiterin Christine Hild findet, dass die Schüler mit ihren Besuchen für mehr Lebensfreude im Alltag der Älteren gesorgt haben. „Ich bin wirklich super stolz auf die Schüler und beeindruckt, wie reflektiert sie sind.“

Zu Beginn jedes Schuljahrs startet das Projekt mit einem Vortrag für die Schüler über „Demenz“, da sie während der Besuche und Unternehmungen oft erstmalig in Kontakt mit dieser Erkrankung kommen könnten. Am Ende des Schuljahres folgt ein abschließendes Reflektionsgespräch. „Sie lernen außerdem mit dem Rollstuhl umzugehen und machen wichtige persönliche und lebensbereichernde Erfahrungen“, berichtet Jolanta Dannhardt über die Einsätze der Schüler. Sie habe den Eindruck, dass die Beziehungen zwischen Alt und Jung über die Jahre gewachsen seien und ihnen sowohl von den älteren Menschen, als auch von den Kooperationspartnern und Sponsoren eine große Wertschätzung entgegengebracht werde.

Das beruht auf Gegenseitigkeit. Laut Maria Schuster vom Projekt „nah dran“ sei es in den ersten zwei Jahren schwieriger gewesen, ältere Menschen zu finden, die von Jugendlichen besucht werden wollten. „Dank der Schüler des Montfort-Gymnasiums ist es jedoch möglich gewesen, dass auch die Vorurteile gegenüber den Jugendlichen abgebaut wurden“, sagt sie.