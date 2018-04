Schüler bringen Waldhütte auf Vordermann

Schüler der Uhlandschule haben in den vergangenen zehn Tagen die Südkapfhütte im Tettnanger Wald hergerichtet und wieder nutzbar gemacht – jetzt wurde das Gebäude der Forstverwaltung übergeben.

Deutlich mehr als eine klassische Unterrichtsstunde sei das Projekt gewesen, sagt Schulsozialarbeiter Frank Fussenegger. Die Arbeiten an der Hütte waren vielmehr die praktische Abschlussprüfung der 14 Neuntklässler. Wie viel Arbeit das werden würde, habe sich erst nach und nach gezeigt, sagt Techniklehrer Christof Berthele. Die Holzbalken seien verfault gewesen, der Boden teilweise eingebrochen und eine Quelle im Wald von Schlammlawinen bedroht gewesen. Genug Arbeit für die jungen Männer und Frauen, die selbstständig und mit viel Muskelkraft einen neuen Boden, neue Balken sowie Steinplatten eingebaut haben. Die Quelle hinter dem Haus sei außerdem befestigt worden, erzählt Fussenegger.

Im vorderen Teil der Hütte, der als Aufenthaltsraum für Jäger genutzt werden kann, ist der Fußboden nun wieder eben und stabil. Im hinteren Bereich, einem Abstellraum der auch von Forstarbeitern genutzt wird, liegen jetzt Steinplatten auf einer Kiesschicht. Die Schüler haben die Arbeitn im Unterricht geplant und vor Ort dann Mithilfe der Lehrkräfte ausgeführt. Der 14-jährge Manuel Pätzel hatte besonders viel Spaß bei den Holzarbeiten. „Ich fand es toll hier draußen mit meinen Freunden zu arbeiten“, sagt er. Später einmal will er Zimmermann oder Schreiner werden.

Einige der Eltern seien sogar vorbeigekommen, um zu sehen, an was ihre Kinder arbeiten würden. „Diese Anerkennung ist sehr wichtig. Hier können unsere Schüler zeigen, was in ihnen steckt“, ergänzt Schulleiter Otto Reichert.

„Die Zusammenarbeit geschieht auf Augenhöhe“, sagt Fussenegger. Das Forstamt bezahle die Materialkosten. Die Hütte und das Gelände drumherum sollen in Zukunft für erlebnispädagogische Projekte der Schule zur Verfügung stehen, sagt der Schulsozialarbeiter. Forstamsleiter Michael Strütt freut sich über das, was die Schüler geleistet haben. „Ihr könnt stolz auf euch sein. Wenn man gut zusammenarbeitet, dann kommt man auch zu einem guten Ergebnis.“

Es ist bereits das zweite Projekt, bei dem Schüler des Soderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit dem Forstamt Tettnang kooperiert haben. Und nicht das letzte Mal, wie Schulsozialarbeiter Frank Fussenegger sagt. Andere Sanierungsprojekte im Wald seien bereits in Planung.