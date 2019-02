SC Tettnang holt ein Remis gegen das Häfler Schachteam

In der fünften Runde der Schach-Bezirksliga Oberschwaben hat die zweite Mannschaft des Schachclubs Tettnang zu Hause die Erstvertretung des Schachvereins Friedrichshafen empfangen. Im Lokal-Derby trennten sich beide Teams am Ende unentschieden.

Laut Pressemitteilung des SC Tettnang kam es zunächst zu einem schnellen Remis zwischen Manuel Schmid (Brett 4) und Peter Kalker. Der Häfler Spieler, die schwarzen Spielsteine führend, bot die Punkteteilung an, da er eine schlechtere Bauernstruktur hatte. Allerdings war Kalker dafür im Besitz des Läuferpaares, dass diese Schwächung kompensierte. Mit Arthur Steidle bot etwas später ein weiterer Häfler Spieler seinem Gegenüber die Punkteteilung an. Gordian Gräber (Brett 7) nahm diese in ausgeglichener Stellung an.

Danach ging Friedrichshafen 1 durch einen Sieg ihres Spitzenspielers Frank Dangelmayer in Führung: Roland Keckeisen (Brett 1) musste nach einigen sehr starken Zügen des Häflers die Segel streichen. Es drohte ein starker Mattangriff, der pariert werden musste. Da zugleich jedoch die Dame des Tettnanger Spielers angegriffen war, musste dieser die Partie zur Friedrichshafener Führung aufgeben. Die Situation für Tettnang wurde noch brenzliger, als Jakob Benkö an Brett 8 nach Figurenverlust ebenfalls aufgeben musste.

Erst mit dem Sieg von Jonas Sterk am zweiten Brett gegen Helmut Strehlau konnten die Tettnanger wieder etwas durchatmen. Sterk gelang zuvor, einen Bauern, durch Erreichen der achten Reihe, in eine Dame umzuwandeln. Wenig später ereignete sich jedoch eine kleine Katastrophe aus Tettnanger Sicht. Bozo Starcevic (Brett 3) verliert durch Überschreiten der Bedenkzeit im 40. Zug. Sein Gegner Eberhard Böckler, mit den weißen Figuren spielend, hatte bereits den 40. Zug ausgeführt. Der Spieler der schwarzen Steine hätte nur einen Zug machen müssen, um eine weitere halbe Stunde Bedenkzeit zu erhalten und die Partie fortsetzen zu können.

Beim 4:2-Zwischenstand für Friedrichshafen standen die Tettnanger Helmut Mirl (Brett 6) und Gero Gräber (Brett 5) in den beiden abschließenden, noch laufenden Partien schön unter Druck. Zunächst konnte Mirl, trotz knapper Bedenkzeit, in komplizierter Stellung auf den 64 Feldern gegen Gästespielerin Swetlana Balz die Oberhand behalten. Tettnangs Mannschaftsführer Gero Gräber war es schlussendlich vorbehalten, mit einem weiteren Sieg im Turm-Endspiel und dank eines Mehrbauern das Mannschafts-Unentschieden im Derby gegen Friedrichshafen sicherzustellen.