Tettnang bekommt eine Großklinik und Neukirch eine Uni? - Das gibts nur an der Fasnet

Tettnang wird zentraler Klinikstandort? Aigner und Enzensperger bewerben sich in Meckenbeuren als Bürgermeister? Erdgasfund in Kau? Das kann doch nicht wahr sein. Oder? Wenn, dann nur am Gumpigen.

Manne Lucha stellt beim Blick auf Tettnang fest: Die größten Ausbaukapazitäten gibt es wegen der Freiflächen dort. (Foto: Kästle/Schmidt/dpa)

Die Klinik Tettnang wird zur Charité am Bodensee

Tettnang/Neukirch - Bei der Liste könnte einem schwindlig werden: drei Notaufnahmen, sechs Intensivstationen, 18 Kreißsäle, 36 Parkplätze. Nachdem Gesundheitsminister Manne Lucha vor Wochen noch meinte, dass Tettnang als Klinikstandort wohl kaum zu halten sei, ist er jetzt umgeschwenkt. Der Grund: Tettnang ist der einzige Standort mit starken Ausbaumöglichkeiten bis nach Neukirch hinauf, wo der neue Nahkauf als Klinik-Kiosk genutzt werden könnte.

Rund ums Elisabethen-Klinikum in Ravensburg befindet sich Wohnbebauung. Der Rest ist bereits zugepflastert. Und wollte man den Standort Friedrichshafen erweitern, müsste man Bäume fällen. Auch nicht schön.

Lucha erlebt Moment der Erleuchtung

So schildert Lucha den Moment seiner Erleuchtung: „Ich bin alle Kliniken noch mal abgefahren. Und dann stehe ich da auf dem Parkplatz an der Klinik Tettnang und denke so: Mein Gott, hier ist ja alles frei!“ Bis hin zu Zwisler in Biggenmoos und zur Kapelle nach Brünnensweiler hin sind weder Waldflächen noch Wohnhäuser. Zusätzliches Potenzial besteht bis auf Neukirchs Höhen hinauf. „Da habe ich zu mir gesagt: Nur ein Turmseggl könnte überhaupt auf die Idee kommen, das Potenzial nicht zu nutzen“, führt Lucha weiter aus. Es gehe schließlich nicht ums Festhalten am Status Quo, sondern um ein zukunftsfähiges Konzept.

Die Zukunft skizziert Lucha so. Tettnang wird großer, regionaler Zentralversorger mit hochspezialisierter Hightechmedizin und vielen interdisziplinären Fachgebieten. Entstehen sollen auf den im ersten Schritt 45 Hektar etwa 40 medizinische Exzellenzzentren. Durch die große Fläche können Teile der bisherigen Landwirtschaft integriert werden, zumal Hopfen eine Gesundheitswirkung hat. Ebenso ist Raum für weitere Erholungsflächen für Genesende.

Minister spricht von „bedarfsgerechter Lösung“

„Es war uns einfach wichtig, dass wir uns da gedanklich nicht selbst im Weg stehen“, sagt Lucha. Wichtig sei ihm gewesen, da ergebnisoffen dran zu gehen. Mit eingeflossen sind hier auch gesammelte Erkenntnisse von Patienten, die auf Portalen wie www.klinikbewertungen.de ihre Bewertung hinterlassen.

Tettnang kassiert im Internet bereits jetzt schon Höchstwertungen. Im Mittelfeld liegen dagegen Ravensburg und Friedrichshafen. Lucha kommentiert das so: „Das ist eine ganz klare Entscheidung der Angehörigen und Patienten, was sie wollen. Eine Lösung soll ja auch bedarfsgerecht sein. Da können, ja, da dürfen wir einfach nicht die Augen verschließen.“

Teba führt Wohnungsbau den Berg hinauf

Nun liegt es an der Stadt, Detailprobleme zu lösen. Ein Flaschenhals ist die Ampel an der Kreuzung Lindauer Straße/Wangener Straße. Da am neuen Standort rund 50 000 Menschen beschäftigt sein werden, bedarf es hier anderer Lösungen. Eine Überlegung ist der vierspurige Ausbau von Lindauer Straße und Wangener Straße – oder ein Kreisel. Zum anderen soll es durch neu entstehende Wohnungen zu weniger Pendler-Verkehr nach Tettnang kommen.

Das Tettnanger Unternehmen Teba regt an, das erprobte Konzept des Projektes „Quattro“ weiterzuführen. Die Anlagen könnten südlich der Klinik an der Wangener Straße entlang den Berg hinauf geführt werden. Ein Bogen ist um die Frohe Aussicht und den Tennisplatz möglich, bevor das Neubauprojekt dann wieder zur Landesstraße zurückschwenkt.

Auf der nördlichen Seite des Klinikgeländes könnte es dann die Baugebiete Leimgrube IV bis XII geben, die noch zu entwickeln wären. Die Meistersteig würde zur Nordtangente für die Anfahrt dorthin, was die Innenstadt in Sachen Verkehr ebenfalls entlasten würde. Damit ist dann auch die Anfahrt aus allen Himmelsrichtungen ohne Probleme möglich für den neuen Klinik-Komplex.

Neukirch wird Hochschulstandort

In weiterer Überlegung ist die Einrichtung eines Hochschulstandorts in Neukirchs neuer Mitte, und zwar auf der Rittlerwiese. Das Wort „Eliteschmiede“ mag Manne Lucha da nicht hören. Aber klar ist: Als Klinik dieser Größenordnung mit am Ende mehr Fachbereichen als an jedem anderen Standort in Deutschland und mit fast 10 000 Betten spielt Tettnang zukünftig in einer ganz eigenen Liga.

Luchas Pläne sorgen sogar dafür, dass die Zuckerrübe nach Tettnang kommen wird. Für die Herstellung eigener Globuli will Lucha ganz klar eine Unabhängigkeit von weltweiten Lieferketten. Die Pandemie habe den Wert guter regionaler, wohnortnaher Versorgung gezeigt. Hier wolle er keinen Schritt zurückweichen.

Eine neue Aufgabe suchen offenbar der Eriskircher Bürgermeister Arman Aigner (links) und sein Pendant aus Kressbronn, Daniel Enzensperger. Wie aus für gewöhnlich uniformierten Kreisen verlautet, sollen sie mit einer Kandidatur bei der Meckenbeurer Bürgermeisterwahl liebäugeln. (Foto: schä)

2022 – ein Bewerbersturm fegt über Meckenbeuren

Meckenbeuren - Was den Fußballern die Transferperiode, das ist in der Kommunalpolitik die „Bewerbungsfrist“. Noch bis Mitte April läuft jene für die Meckenbeurer Bürgermeisterwahl – und die Gerüchteküche brodelt. Wer wechselt wohin, mit wem und zu welchem Preis – die Schäbige nimmt ihre Leser mit ins Reich der Spekulationen.

Abwegig sind jene über ein Comeback der „Schultes a.D.“, auch wenn mit Siegfried Tann, Roland (Karl) Weiß und Andreas Schmid deren drei rüstig genug erscheinen. Auch ein Teilzeit-Arbeitsmodell (“so nebenher...“) soll sie nicht locken können...

Enzensperger bekundet klar Interesse ...

Hingegen verdichten sich Hinweise, dass Daniel Enzensperger seinen Hut in den Ring wirft. „Wahl ist Wahl“, soll Kressbronns Schultes jüngst geunkt haben. Was sich den ungewöhnlich schlecht informierten Kreisen zufolge nur auf eines bezogen haben kann – dass er im Kressbronner Wahljahr 2022 in einem Aufwasch gleich noch den Meckenbeurer Urnengang mitmachen will.

Und zwar nicht als „Wechselkandidat“, sondern im Sinne eines Doppelpostens: Nachdem er 2014 jüngster Bürgermeister im „Ländle“ war, will Daniel Enzensperger als erster Bürgermeister der Welt zwei Kommunen gleichzeitig leiten. Vom Wahltermin her und auch sonst scheint dies zeitlich möglich – wird in der Seegemeinde doch im Oktober und in der Schussengemeinde im Mai gewählt. Ungemein schlecht hörende Kreise wollen der 33-Jährigen „Gemeinde ist Gemeinde“ murmeln haben hören.

Nicht ausgeschlossen wird, dass er Matthias Käppeler mitbringt. Der Kämmerer hatte ja beim Aufbau der Kressbronner Eigenbetriebe ein glückliches Händchen, das auch Meckenbeuren bei der avisierten Gründung gut zu Gesicht stünde. Die künftige Kämmerin Bernadette Pahn würde sich sicher über den zusätzlichen Sachverstand freuen, zumal die Gemeinde einen Steueramtsleiter sucht. Laut den für gewöhnlich uninformierten Kreisen soll Käppeler die Ämter in Doppelrolle ausüben – und bei entsprechenden Erfolgen mit dem Geschäftsführer-Posten im ZWUS belohnt werden.

... und auch Arman Aigner will an die Schussen

Ein Konstrukt, an dem offenbar auch eine zweite Seegemeinde Gefallen findet: Aus Eriskirchs Rathaus dringt nach draußen, dass Arman Aigner den Weg schussenaufwärts einschlagen könnte. In ersten Gesprächen mit dem neuen Kämmerer Simon Vallaster habe ihm der den Meckenbeurer Bürgermeisterposten in schillernden Farben geschildert, sodass der 50-Jährige über eine Kandidatur nachdenkt. Ob auch er die Doppelrolle anstrebt, war in ganz gewöhnlich uniformierten Kreisen nicht bekannt.

Angesichts des Kressbronner Vorgehens soll Aigner ein ähnliches Lockmittel ins Auge fassen – und demnächst Gespräche darüber mit Vallaster führen wollen. Dessen Vorteil: eine gewisse Ortskenntnis im Rathaus in Buch. Bei entsprechenden Erfolgen in der Doppelrolle (Kämmerer Eriskirch/Steueramtsleiter Meckenbeuren) könnte Vallaster mit dem Geschäftsführer-Posten im ZWUS belohnt werden. Halt Stopp, da geht was durcheinander...

Was ist mit Bruno Walter und anderen?

Neben dieser Vielzahl an Interessenten sollen einige illustre Namen bereits abgewunken haben, heißt es aus den schlechthin infamen Kreisen. Angefragt worden seien die „üblichen Verdächtigen“ – also Peter Smigoc, Andrea Smigoc, Karl-Heinz Smigoc, Bruno Walter, Achim Baumeister, Karl Gälle, Christof Hartmann, Katja Fleschhut, Willi König, Franz Bernhard, Michael Masuch und Martin Schlachter.

Sie sollen sich vom Benehmen her anderweitig auf den Rathaussturm vorbereiten. Deadline: Der Gumpige 2023.