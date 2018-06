Sanierung am Neuen Schloss Tettnang beginnt

E ist für alle sichtbar: Das Neue Schloss ist eingerüstet. „Alles läuft nach Plan und perfekt“, sagt Hubert Hahn. Seit 1. Mai 2012 ist er für die Verwaltung des Barockschlosses zuständig, hautnah an den Sanierungsarbeiten dran.

Gut zwei Wochen hat es gedauert, bis das Gerüst am Südwest- und Südostflügel vollständig angebracht wurde. Um die Sicherheit zu gewährleisten ist, wie bei solchen Bauten üblich, das Gerüst mit dicken Ankern am Mauerwerk befestigt, erklärt Hahn die Vorgehensweise. Innerhalb der nächsten vier Wochen rücken die Gerüstbauer ein weiteres Mal an. Dann nämlich wird die Südwest- und Südostseite des Innenhofes eingerüstet.

„Ab Montag geht’s dann zu den Dacharbeiten“, sagt Hubert Hahn. Teile des Dachgebälks und der Balken müssten ausgetauscht werden, da diese morsch und teilweise witterungsbedingt beschädigt sind. Begutachtet werden von den Fachleuten auch die Dachziegel, die teilweise beschädigt sind. Da diese von historischem Bestand sind, müssen die „neuen“ Dachziegel vermutlich extra und nach altem Handwerk produziert werden.

Ziel ist derzeit eine Schadensskalierung, sagt der Schlossverwalter. Das heißt, dass außer der Sanierung des Dachgebälks bis zum Frühjahr keine weiteren Arbeiten ausgeführt werden. „Im Moment geht es nur um die Bestandsaufnahme.“

Für 4,5 Millionen Euro sollen im ersten Bauabschnitt die Dach- und Fassadenbereiche saniert werden. Auch die Wärmedämmung der Geschossdecke sowie die Aufarbeitung beziehungsweise der Austausch der historischen Fenster steht an. Daneben finden Instandsetzungs- und Sicherungsmaßnahmen an den Putz- und Natursteinfassaden statt. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für 2014 vorgesehen.

Während der zwei Jahre, in der das Gerüst im Innenhof für den ersten Bauabschnitt stehen wird, finden zwar alle geplanten Veranstaltungen statt. „Es gibt jedoch hinsichtlich der Bespielbarkeit Einschränkungen.“

Ebenfalls eingeschränkt steht in den nächsten zwei Jahren die Südterrasse zur Verfügung. Diese kann übrigens für Feste ebenso angemietet werden, wie die Räume im Schlossinnern. „Nachdem das Schloss jetzt über einen Aufzug und eine Cateringküche verfügt, ist die Nachfrage über die Nutzung der Räume gestiegen“, weiß Hahn. „Dennoch wissen immer noch viel zu wenige, dass wir die Räume unseres Schlosses vermieten.“ Bis zu 120 Personen fasst beispielsweise der Rittersaal, die Catering-Küche ist für 100 Gäste ausgelegt. Wer einen Raum buchen will, sollte sich sputen. Bisher sind zwei Drittel aller Wochenenden im Jahr 2013 ausgebucht.

Gehört das Thema Sanierung des Schlosses zu einem Teil seines Aufgabengebietes, ist die Vermarktung des Schlosses der andere Teil der Arbeit von Hahn. Highlight sind im Sommer die beiden Open-Air-Konzerte mit Dieter Thomas Kuhn und Silbermond. „Nachdem die Machbarkeitsanalyse bereits gelaufen ist, steht nun aktuell die Differenzierung an“, blickt der Schlossverwalter voraus. (ab)