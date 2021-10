Der Wochenend-Tanzworkshop „Wellfit-Salsa“ der Volkshochschule Bodenseekreis will selbst in dieser kalten Jahreszeit bei Paaren und Singles karibische Urlaubsgefühle wiederaufleben lassen. Der Workshop findet am Sonntag, 31. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tannau statt. Baldige Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07541 / 20 45 431 oder unter www.vhs-bodenseekreis.de.