Saisonstart für Tettnangerinnen

Nun legen auch die Frauenfußballerinnen des TSV Tettnang los. Ihr erster Gegner in der neuen Spielzeit der Fußball-Oberliga wird der FV 09 Niefern (Sonntag, 14.15 Uhr) sein. Während der TSV in der vergangenen Woche spielfrei hatte, ist es für Niefern schon das zweite Spiel. Für den FV gab es gegen den Hegauer FV eine 0:1-Pleite.

Im Einsatz ist auch die zweite Frauenmannschaft. „Mit dem SV Bergatreute kommt ein kampfstarker Gegner nach Tettnang“, teilt TSV-Trainerin Karin Rasch-Boos vor der Partie in der Regionenliga mit. Anpfiff ist am Sonntag um 10.30 Uhr.

Außerdem peilen die U17-Juniorinnen in der Oberliga den nächsten Sieg an. Nach dem Erfolg in Viernheim geht es am Samstag um 16 Uhr gegen den FFV Heidenheim.