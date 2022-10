Saisonauftakt der gemischten E-Jugend Zuhause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vergangenen Sonntag war für die E-Jugend der JSG Bodensee der erste Spieltag der neuen Saison. In eigener Halle empfing man die Mannschaften aus Biberach, Ulm/Wiblingen und Söflingen/Lehr.

Die vier Teams starteten nach einem kurzen Aufwärmen mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW Übungskatalog.

Nach erfolgreicher Bezirksquali im Juni, startet die JSG direkt im Modus 6+1 Handball. Eine Umstellung für die Kinder des jüngeren Jahrgangs, weil auf das ganze Spielfeld gespielt wird und die Regeln, im Vergleich zur F-Jugend, anders sind.

Im ersten Spiel traf man auf die Gäste aus Ulm/Wiblingen. Die noch sichtlich unsortierte Heimmannschaft fand von Beginn an nicht ins Spiel und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben. Die anschließende Spielpause nutzen die Trainer Georg Vögele und Bastian Nachbaur, um die Nachwuchshandballer aufzurichten und auf das nächste Spiel vorzubereiten.

Die Vorbereitung auf das nächste Spiel und den Gegner schien Wirkung zu zeigen. Deutlich verbessert und ebenbürtig präsentierten die JSG im zweiten Spiel gegen die TG Biberach. Gut 10 Minuten konnten die jungen Nachwuchshandballer aus Tettnang nicht nur mithalten, sondern auch das Spiel gestalten und in Führung gehen, ehe man wieder in die „alten“ Muster verfiel. Leider wurde auch das zweite Spiel verloren. Die guten Ansätze aus den ersten Minuten des zweiten Spiels gilt es nun in die nächsten Trainings mitzunehmen und für die kommenden Spiele auf die gesamte Spieldauer auszuweiten.

Am Ende blickt die JSG auf zwei verlorene Spiele und sichtlich enttäuschte Spieler. Auch verlieren muss gelernt sein. Und nicht nur das. Viel wichtiger ist, aus den Niederlagen zu lernen und es bei den nächsten, anstehenden Aufgaben besser zu machen.

Dennoch kann die Heimmannschaft auf einen guten Spieltag, mit einer tollen kämpferischen Leistung stolz sein, was auch die Zuschauer in der Carl-Gührer-Halle honorierten.

Für die JSG spielten: Sara, Josephine, Jana, Matilda, Noah, Jonas, Hannes, Adrian, Laurin, Mike, Jakob, Matteo und Felix.