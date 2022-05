„Sagenhafte“ Schlossführung

Unter der Überschrift „Geschichten & Fabeln - eine sagenhafte Führung“ lädt die Stadt Tettnang am Samstag, 7. Mai, zum etwas anderen Rundgang durch das Schloss ein. Die Führung bringt die Besucher mit Sagen, Fabeln und Märchen zurück in die Barockzeit. Treffpunkt zur Führung ist an der Museumskasse im Neuen Schloss. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Person, ermäßigt 5 Euro. Weitere Informationen: Tourist Information Tettnang, Telefon: 07542 / 51 05 00, E-Mail: tourist-info@tettnang.de, online: www.tettnang.de/fuehrungen