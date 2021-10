In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein bislang unbekannter Täter einen Schaukasten sowie die Glaseinsätze an der Eingangstüre einer Gaststätte in der Montfortstraße in Tettnang beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei Tettnang auf etwa 500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Tettnang nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter der Telefonnummer 07542 / 937 10 entgegen.