Sänger feilen an Intonation und Dynamik

Mit rund 70 Sängern ist der Kirchenchor von St. Gallus am vergangenen Wochenende nach Bad Waldsee-Reute gefahren. Im Gästehaus der Franziskanerinnen war von Freitagabend bis Sonntagmittag viel Zeit für intensive Probenarbeit an Beethovens Messe in C und Mendelssohns 42. Psalm („Wie der Hirsch schreit“). Aufgelockert von manchem Kanon, rhythmisch so anspruchsvoll wie vergnüglich im Text, feilte der Chor unter Leitung von Kirchenmusiker Georg Grass an Intonation, Dynamik und Ausdruck der beiden anspruchsvollen Stücke, sodass sich bereits erste „Gänsehautmomente“ einstellten. Die Laudes am Samstagmorgen in der Franziskus-Kapelle und das gesellige Beisammensein am Abend rundeten das Programm ab.

Das Oratorienkonzert mit den beiden Chorwerken sowie Poulencs Orgelkonzert, zusammen mit der Kammerphilharmonie Bodensee und Maria Hegele, Martina Gmeinder, Marcus Elsässer und Hermann Locher als Solisten, findet am 20. Oktober in St. Gallus statt.