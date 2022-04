Rusty Stone und Max Lazzarin gestalten Oster-Live-Programm

Im Flieger in Tettnang stehen an Ostern zwei Musik-Acts auf dem Programm: Rusty Stone und Max Lazzarin & the Euro Blues Pirates.

Beim Oster-Live-Programm spielt an Gründonnerstag, 14. April, Rusty Stone aus München im Flieger sein Solo-Acoustic Programm. Beginn ist um 20.30 Uhr. Rusty Stone gilt als authentischer Folk-Blues-Künstler und ist allein mit seiner rauchigen Stimme, Gitarren und Effektgeräten ausgerüstet unterwegs. Eigene Songs und ausgesuchte Coverversionen von alten Bluesmeistern und Songwritern bekommt der Besucher in dem Konzert zu hören.

An Ostersamstag, 16. April, spielt die neu formierte Band Max Lazzarin & the Euro Blues Pirates ab 20.30 im Flieger auf. Max Lazzarins Sound seiner Stimme und seines Pianos sind inspiriert von der sowohl traditionellen als auch modernen Musik aus New Orleans. Beim Auftritt im Flieger wird Lazzarin auch seine neue Platte „Struck“ vorstellen, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.