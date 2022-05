Rundgang zeigt die Entwicklung der Stadt Tettnang

Ein Stadtrundgang unter dem Motto „Vom Dorf zur Residenzstadt“ findet am Sonntag, 29. Mai, statt. Dabei ist die Stadtentwicklung das Thema. Er startet um 15.30 Uhr an der Tourist-Information Tettnang in der Montfortstraße 41. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro pro Person, ermäßigt 3,50 Euro. Vom Bärenplatz geht es über 15 weitere Standorte bis zum Neuen Schloss. Geklärt wird, warum einstige Fernstraßen außerhalb der befestigten Stadt liegen, weshalb es drei Schlösser gibt, wie die Bürger in der Residenz lebten und womit die Grafen von Montfort ihr Geld verdienten. Besucht wird mit der Heilig-Kreuz-Kapelle auch ein Ort, der sonst für die Öffentlichkeit verschlossen ist.