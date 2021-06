Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit einigen Wochen findet unter Beachtung der Corona-Vorschriften wieder Reitunterricht statt. Eine Tatsache, die bei allen Reitschülern und Schulpferden große Freude auslöst. Doch dann sah es so aus, als ob es verregnete Pfingstferien werden würden. Da leider auch kaum Reisen - corona-bedingt - möglich waren, schienen die Ferien langweilig zu werden. Daher entschloss sich die Übungsleiterin Sibylle Troll vom Reitverein, schnell die Ferien etwas unterhaltsam zu machen. Sie veranstaltete ein DIY (Do it yourself) mit insgesamt 14 verschiedenen Aufgaben, jeden Ferientag eine, für die Kinder und Jugendlichen des Vereins (Reiten und Voltigieren). Diese konnten sie eigenständig erledigen.

Thema war natürlich, wie kann es bei einem Reitverein anders sein, alles rund ums Pferd. So wurde u.a. z.B. gebastelt, fotografiert, Atem- und Achtsamkeitsübungen durchgeführt, gute Vorsätze aufgeschrieben oder Aufgaben aus dem Mentalen Bereich geübt. Die Pferde reagieren übrigens sehr schnell auf die mentale Verfassung ihrer Reiter! Als Abschluss sollte ein kleines Dankeschön an die Angehörigen, die den Reitsport ermöglichen, in irgendeiner Form gestaltet werden. Egal ob man dann doch ganz kurzfristig im Urlaub auf Lanzarote, in den Schwarzwald reiste oder eben zu Hause blieb, jeder konnte mitmachen und die Aufgaben mit Pferd vor Ort nachholen, wenn man wieder zurück war. So funktionierte z. B. Felisia ein Karussellpferd zum Schulpferd um, oder Maja setzte sich in Omas Garten mit Ihrem Riesenstoffpferd und fütterte die Gänseblümchen. Marie lag auf einer - mal wieder - nassen Wiese und Amelie im Tettnanger Schlosspark bei der Achtsamkeitsübung. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Diese hatten auch alle anderen Teilnehmer, die ihre DIY`S liebevoll ausarbeiteten.

Grandiose Siegerin mit allen Tagen wurde Amelie Wind, gefolgt von Voltigiererin Maja Roth, Marie Weißhaupt und Felisia Müller. Als Gewinne, auch für die anderen Teilnehmer, gibt es teils T-Shirts und Schlüsselanhänger aus der Spendenkollektion und viele weitere tolle Sachen. Auf zwei verloste Ausritte dürfen sich übrigens Amelie und Marie freuen.

Eine weitere tolle Überraschung während der letzten Wochen war die 1. Ausgabe eines Vereins-Blättles , kreiert von Katja Strantz und Natalie Troll, für die Mitglieder des Vereins. Digital oder in Druckform für die älteren Mitglieder, werden alle über die Ereignisse und Vorhaben der - leider kontaktarmen - Zeit informiert.