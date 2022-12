Rund 3000 Besucher beim Tettnanger Weihnachtsmarkt: Stadt zieht zufriedene Bilanz

Es ist der erste Weihnachtsmarkt in Tettnang gewesen seit der zweijährigen Pause aufgrund der Pandemie – und die Gesamtbilanz fällt durchweg positiv aus, wie Margret Kaiser von der Tettnanger Tourist-Info mitteilt. Das Konzept wurde über die Jahre immer wieder leicht verändert. In diesem Jahr waren die rund 40 Stände auf den Ehrenhof des Neuen Schlosses, den Innenhof sowie einen Teil des Schlossgartens verteilt, wo sich die Gastronomie befand.

Schulen und Kindergärten dürfen sich noch mehr einbringen

Insgesamt seien rund 2500 bis 3000 Besucher an den beiden Adventswochenenden zu „Weihnachten im Schloss“ gekommen – was eine durchaus gute Zahl sei, freut sich Margret Kaiser. Allein rund 1000 Karussellfahrten habe der Betreiber pro Wochenende zählen können, fügt sie hinzu. Das bestärke den Eindruck, dass der Tettnanger Weihnachtsmarkt auch bei Familien mit Kindern gut ankommt. Und auch das Bühnenprogramm habe wieder überzeugen können.

Die Rückmeldungen der Beschicker waren sehr positiv, auch mit den Umsätzen waren die Standbetreiber zufrieden,

so Kaiser. Darüber hinaus habe auch das neue Lichtkonzept für ein tolles Ambiente gesorgt, sagt Liane Huber vom TIB, die den Markt mit organisiert hat. Dass Schulen und Kindergärten beim Bühnenprogramm mitwirken konnten, wurde in diesem Jahr zum ersten Mal angeboten. Auch das sei zwar angenommen worden, müsse sich aber vielleicht noch herumsprechen, sodass im kommenden Jahr gerne noch weitere Mitwirkende dabei sein dürften, so die beiden Organisatorinnen.

Große Nachfrage bei der Nikolaus-Sprechstunde

Neu war in diesem Jahr auch eine Sprechstunde mit dem Nikolaus höchstpersönlich. „Das kam super an: Der Nikolaus hatte teilweise über zweieinhalb Stunden durchgehend Kinder auf dem Schoß“, sagt Margret Kaiser. Erfreulich sei außerdem, dass der Tettnanger Weihnachtsmarkt nicht nur Einheimische anlocke, sondern auch für auswärtige Besucher interessant sei. So sei beispielsweie auch mal eine Busgruppe angereist, die den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit einer Führung im Schloss verbunden habe.

Den Markt auszuweiten auf ein weiteres Wochenende oder zusätzliche Tage unter der Woche sei momentan allerdings nicht angedacht. „Unter der Woche wäre die Besucherfrequenz gar nicht da“, stellt Kaiser fest. Auch sei der Markt gerade wegen der Beschränkung auf zwei Wochenenden für viele nebenberufliche Aussteller interessant. „Kleine Anpassungen gibt es immer. Aber im Großen und Ganzen bewährt sich das Konzept“, so Kaiser weiter.