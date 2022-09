Rund 200 Pferde kommen am Wochenende nach Krumbach

Hoch hinaus geht es für Pferd und Reiter am kommenden Wochenende wieder auf der Reitanlage in Krumbach. Vom Samstag, 17. September, bis Sonntag, 18. September findet das beliebte Springturnier statt, zu dem der Verein mehr als 200 Pferde zu insgesamt rund 300 angemeldeten Starts in Krumbach erwartet.

Schon seit Wochen sind die Krumbacher Reiter mit den Vorbereitungen beschäftigt für die Hauptveranstaltung des Vereins, die traditionell im September mit dem großen Springturnier stattfindet. Während der Corona-Pandemie hatte der Umfang des Turniers etwas zurückgefahren werden müssen, der Sportbetrieb fand teils weitestgehend ohne Zuschauer statt. In diesem Jahr freue man sich jedoch wieder auf zahlreiche Besucher, versichert Vereinsvorstand Hubert Hellmann.

Beach-Party steigt am Samstagabend

Auch die Beach-Party am Samstagabend wird nach einer zweijährigen Coronapause erstmals wieder stattfinden. Ebenso haben die Vereinsmitglieder wieder ein Bewirtungsprogramm vorbereitet, damit sich Reiter wie auch Publikum zwischen den Prüfungen stärken können. Aus Sicherheitsgründen finden die Springprüfungen in diesem Jahr nicht auf dem Rasenplatz statt, sondern auf dem nur rund halb so großen Sandplatz direkt nebenan.

Los geht’s am Samstag ab 11 Uhr mit einem Springreiter-Wettbewerb. Dabei zeigen Nachwuchsreiter ihr Können und beweisen, wie sie mit ihren Pferden einen kleinen Parcours absolvieren können. Bei der anschließenden Stilspringprüfung der Klasse E ab 11.30 Uhr treten ebenfalls die Nachwuchs-Turnierreiter an und müssen vor allem mit einem harmonischen und korrekten Reitstil punkten.

Etwas höher gelegt werden die Hindernisse dann ab 14 Uhr für die Stilspringprüfung Klasse A*, bevor es um 15.30 Uhr dann im Team in den Parcours geht: Bei einer Mannschaftsspringprüfung Kl. A* für Reiter über 50 Jahren sind die älteren Reiter gefragt. Die Mannschaft, die am Ende insgesamt das beste Ergebnis aufweisen kann, sichert sich bei der Siegerehrung die goldene Schleife.

Senioren messen sich in zwei Prüfungen

Den Abschluss des ersten Turniertages macht ab 16.15 Uhr dann eine Springprüfung der Klasse A**. Am Abend ist dann Feiern bei der Beachparty in der Reithalle angesagt. Mit den Night Chiefs am Mischpult wird Partystimmung aufkommen, auch für das leibliche Wohl sie natürlich bestens gesorgt, kündigt der Verein an. Einlass ist ab 20 Uhr, unter 18 Jahren erfolgt der Einlass nur mit Partypass.

Am Sonntag beginnt der Turniertag dann um 9 Uhr mit einer Stilspringprüfung Klasse E mit Stechen. Um 10 Uhr folgt eine Springprüfung der Klasse A* mit Stechen, bei der die Reiter möglichst schnell und dabei auch noch fehlerfrei durch den Parcours kommen müssen. Anschließend wird es ab 12.30 Uhr erneut spannend bei einer Punktespringprüfung der Klasse A** mit Joker. Um 13.45 Uhr messen sich dann wieder die Ü50-Reiter bei einer Springprüfung Kl A* mit Stechen.

Rasant geht es auch bei der anschließenden Prüfung um 15 Uhr her, einer Mannschaftspringprüfung Kl. A* mit einem Umlauf und einem Stechen. Das große Finale steht dann am Sonntag um 16 Uhr auf dem Programm, wenn die Stangen der Hindernisse hoch gehängt werden und der Streckenverlauf des Parcours anspruchsvoll gestaltet wird für eine Stilspringprüfung K. L mit Stechen.