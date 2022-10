Ruhe finden im Alltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „10 vor 10“ gestaltet ein Team aus katholischen und evangelischen Frauen diese besondere Andachts- und Gebetsform. Im Wechsel wählen sie die Inhalte des Marktgebets. So spiegelt es eine große, ökumenische Vielfalt wider, in der sich jede und jeder wiederfinden kann.

Angefangen hat es auf einem Ökumenischen Frauenkongress 1997, wo Tettnanger Frauen diese Institution aus der Taufe hoben.

Jeden ersten und dritten Dienstag im Monat bildet das Marktgebet einen Fixpunkt für Marktbesuchende und Vorbeikommende.

Was aber bedeuten diese 10 Minuten des Innehaltens, der Andacht, des Gebetes für die Menschen?

„Ich erlebe den Besuch des Marktgebets als Bereicherung. Durch das Schließen der Kapellentür bleibt der Markttrubel, die Geschäftigkeit auf der Straße draußen. In dieser Stille bin ich in der Gemeinschaft mit anderen auf mich bezogen.“ Die Gedanken, die von der Frau, die an diesem Tag das Marktgebet hält, vorgestellt werden, regen mich an.

Nach dem „Vaterunser“ und dem Lied „Komm Herr, segne uns“ öffnet sich die Kapellentür und entlässt mich gestärkt und zur Ruhe gekommen wieder in den Alltag.“

Das Team ist froh, dass auch nach Corona wieder viele den Weg in die St Georgs-Kapelle finden. Hier wird die Sehnsucht nach diesen Begegnungen greifbar. Auch nach dem Ende des Gebets bleibt immer Zeit für ein Gespräch bei Kaffee oder Tee.

Wer neugierig geworden ist, Ruhepole in seinem Alltag sucht, einfach mal Zeit für sich braucht, ist herzlich willkommen!