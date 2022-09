Rückschlag für den TSV Tettnang zum Saisonauftakt

Die Vorbereitung des TSV Tettnang hat Lust auf den Saisonstart in der Fußball-Verbandsliga gemacht. In den Freundschaftsspielen zeigte sich das Team in erstaunlicher Frühform, dazu gab es im Verbandspokal zwei souveräne Erfolge gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm (15:0) und beim TSV Albeck (4:1). Dass das im Fußball für den ersten Spieltag nicht immer etwas zu heißen hat, zeigte sich dann mal wieder am vergangenen Sonntag: Die Mission Wiederaufstieg begann mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den FV 08 Rottweil.

Eigentlich verfolgte der TSV einen anderen Plan. Die Tettnangerinnen wollten vor heimischer Kulisse im Riedstadion gleich ein Ausrufezeichen setzen und den ersten Heimdreier einfahren. Aber bereits nach zehn Minuten stand den TSV-Damen das erste Mal die Ernüchterung ins Gesicht geschrieben. Rottweil ging durch Johanna Bantle in Führung. Die Gastgeberinnen fanden nicht wirklich ins Spiel, laut Mitteilung des TSV gab es zu viele Ballverluste und auch individuelle Fehler machten Tettnang das Leben schwer. Wenigstens einmal in der ersten Halbzeit gelang der Mannschaft von Trainer Manuel Prinz ihr temporeiches Kombinationsspiel – und Neuzugang Anja Stiefenhofer traf in ihrem ersten Ligaspiel für Tettnang zum 1:1-Ausgleich (18.). Zur Besserung führte das aber nicht, die Probleme im Spiel der Gastgeberinnen blieben bestehen. Und noch vor der Halbzeitpause gab es den nächsten Nackenschlag: Rottweil ging laut TSV-Mitteilung durch einen diskussionswürdigen Elfmeter erneut in Führung. Alisa Kohl verwandelte in der 32. Minute gegen Valentina Steurer Diago, die die fehlende Selina Gamper im Tor vertrat.

Ausgleich liegt in der Luft

Mit dem Seitenwechsel und einer taktischen Umstellung steigerte sich Tettnang, verpasste es aber erneut, die individuellen und gravierenden Fehler abzustellen. So erhöhte Rottweil in Person von Johanna Bantle auf 3:1 (56.). In der Folge waren die Gastgeberinnen dann drückend überlegen. Stiefenhofer erzielte das 2:3 (67.) und alles deutete auf ein weiteres Tor für den TSV hin. „Einige Ungenauigkeiten und ein Pfostenschuss kurz vor Ende verhinderten den mittlerweile verdienten Ausgleich“, heißt es in der Mitteilung. Der TSV warf alles nach vorne und ging hohes Risiko. Es blieb allerdings bei der Niederlage. Mit dem Schlusspfiff traf Annabell Bantle zum 2:4-Endstand aus der Sicht Tettnangs.

„Auch wenn die letzte halbe Stunde gezeigt hat, zu welcher Leistung wir diese Saison imstande sind: Ein enttäuschender Start für unsere Ambitionen“, verhehlte der TSV in seiner Mitteilung nicht. Warum Tettnang in den ersten 60 Minuten nicht an sein Leistungsniveau herangekommen ist, gilt es zu analysieren. Um es dann am kommenden Sonntag im Gastspiel beim FFV Heidenheim (11 Uhr) besser machen zu können.