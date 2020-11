Rückbau geht in die nächste Runde

Die Rückbauarbeiten schreiten voran: Wer auf der ehemaligen B 30 vom Oberen Bezirk nach Ravensburg fährt, kann aus der Ferne den Umbau der Kreuzung beim Betonwerk Wolf sehen. Infolge „sehr ungünstiger Witterung“, so teilt es das federführende Regierungspräsidium mit, habe sich eine Bauzeitverlängerung von rund einer Woche ergeben. Nun sind diese Arbeiten aber kurz vor dem Abschluss, sodass am Montag, 9. November, der zweite Bauabschnitt einsetzt. Dabei wird auch der Fahrbahnbelag zwischen der Zufahrt zum Gewerbegebiet Mariatal und der Einmündung der K 7983 bei Torkenweiler erneuert. Wozu eine Vollsperrung der alten B 30 in diesem Abschnitt nötig ist: Der Nord-Süd-Verkehr auf der alten B 30 in Richtung Tettnang wird über die B 30 neu umgeleitet.

Zum Gewerbegebiet Mariatal ist die Zufahrt nur aus Richtung Ravensburg möglich. Die an der B 30-alt liegende Tankstelle ist aus südlicher Richtung über die umgebaute Kreuzung bei Beton Wolf erreichbar.