Rotkreuzler leisten 2319 Arbeitsstunden

Am vergangenen Freitag hat die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsverein Tettnang in Prestenberg stattgefunden. Ortsvereinsvorsitzender Hubertus von Dewitz konnte neben zahlreichen Mitgliedern auch Ehrengäste begrüßen wie den DRK-Präsidenten Joachim Kruschwitz, Bürgermeister Bruno Walter, Ehrenvorsitzender Viktor Grasselli, Rettungsdienstbereichsleiter Jürgen Müller, Kreisbereitschaftsleiter Manfred Sonntag, Thomas Vogt vom Technischen Hilfswerk sowie zahlreiche Vertreter der Feuerwehren aus Tettnang, Meckenbeuren und Neukirch, darunter Konrad Wolf und Stefan Amann.

Insgesamt engagieren sich 79 Rotkreuzhelfer in zwei Gruppen in der Bereitschaft des DRK-Ortsverein Tettnang. Sie werden bei Blutspendeaktionen von 54 ehrenamtlichen Helfern des Blutspendearbeitskreises unterstützt. Neben zirka 30 Kindern und Jugendlichen, die das Jugendrotkreuz besuchen, unterstützen 3216 Fördermitglieder die Rotkreuzarbeit in Tettnang finanziell.

Einen großen Stellenwert nehmen auch die Blutspendeaktionen ein. In Tettnang kamen zu sieben Terminen (davon je einer bei Avira, Wenglor und der Elektronikschule) 1560 Personen und in Meckenbeuren zu vier Terminen 1007 Personen zum Blutspenden.

Verschiedene Betätigungsfelder

In der Bereitschaft gibt es verschiedene Formen des Engagements, wie zum Beispiel die Tätigkeit in der Schnelleinsatzgruppe, in der Betreuungs- oder Hausnotrufgruppe, in der Ausbildung oder im Bereich armutsbezogener Hilfen wie der Kleiderkammer oder der Tafel. Dabei werden die Rotkreuzler zusätzlich von Freiwilligen der Kirchen unterstützt.

Stolze 2319 Stunden leisteten die ehrenamtlichen Helfer für den Rettungsdienst in der Notfallrettung und im Krankentransport.

Im Jahr 2017 wurden 47 zum Teil mehrtägige Veranstaltungen sanitätsdienstlich betreut, das entsprach einem Arbeitsumfang von 1 776 Stunden. 23 Einsätze verzeichneten die DRK’ler im Jahr 2017. Dazu kommen 53 Hausnotrufeinsätze. Bereitschaftsleiter Andreas Gebhard und Bereitschaftsleiterin Lisa Kathan dankten sowohl den Helfern für ihre andauernde Hilfsbereitschaft und ihr ehrenamtliches Engagement sowie deren Familien, die das zeitintensive Hobby unterstützen und mittragen. Sie betonten aber auch, dass eine Grenze des Machbaren erreicht sei und sie sich mehr Freiwillige wünschen würden. Auch im DRK Ortsverein in Tettnang sei der Trend erkennbar, dass Menschen sich zwar gerne kurzfristig für Projekte einbringen, jedoch ungern langfristig Verantwortung übernehmen. Dabei ist die Arbeit wichtig und die gute Kameradschaft in Tettnang ein Schlüssel zum Erfolg.

Bürgermeister Bruno Walter betonte, wie wichtig die Rotkreuzarbeit für die Kommunen Tettnang, Meckenbeuren und Neukirch ist.

Klaus Herberth, Jugendleiter im Ortsverein Tettnang, hatte zuvor Bilder sowie ein Video der Jugendrotkreuzler von einer Übung gemeinsam mit der DLRG-Jugend gezeigt. Hier war deutlich zu sehen, wie begeistert schon die Kinder bei der Arbeit sind.