Rotary: Wieland ist amtierender Präsident

Hermann Wieland ist jetzt amtierender Präsident des Rotary Clubs Friedrichshafen-Tettnang. Im Rahmen einer Feierstunde im Schloss Montfort in Langenargen hat er das Amt von Berthold Broll übernommen. Für das rotarische Jahr 2019/2020 hat Wieland neue Ziele definiert.

Berthold Broll bedankte sich zum Abschluss seiner Amtszeit beim bisherigen Past-Präsidenten Andreas Schumacher, aber auch bei allen anderen Amtsträgern, insbesondere bei Hermann Wieland als Präsident elect für sein Engagement als „Programmorganisator“ für das vergangene Jahr 2018/19.

Im abgelaufenen rotarischen Jahr hat der Rotary Club Friedrichshafen- Tettnang humanitäre und soziale Projekte in der Region, aber auch international, mit über 25 000 Euro unterstützt. Insbesondere der Förderpreis für ehrenamtliches Engagement zeige laut der Mitteilung, wie engagiert sich Menschen um ihre Mitmenschen kümmerten. Die erforderlichen Mittel werden neben Spenden unter anderem jährlich beim traditionellen rotarischen Dixie-Frühschoppen am 1. Mai beim Hopfengut Nr. 20 in Tettnang generiert.

Berthold Broll übergab die Amts-insignien schließlich an Hermann Wieland als neuem Präsident und wünschte ihm alles Gute in seiner neuen Rolle, ebenso wie Klaus Kuglmeier als zukünftigem, nachfolgenden Präsident elect. Nachdem die Ämterübergabe vollzogen war, gab Hermann Wieland einen Vorausblick auf seine Schwerpunkte. Eine Zielvorstellung: „Erhaltung unserer guten freundschaftlichen Gemeinschaft in all ihren Ausformungen mit Fortführung unseres sozialen Wirkens, vor allem im lokalen und regionalen Bereich, aber auch mit einem Anteil internationaler Bezüge.“

Zum Abschluss wünschte Hermann Wieland ein gutes Gelingen, Gemeinsamkeit und Freundschaft, viele Erlebnisse mit interessanten Veranstaltungen und richtige Entscheidungen bei den gemeinsamen sozialen Projekten im Sinne der rotarischen Ziele. In der Gemeinschaft mit 68 Clubmitgliedern aus allen Berufsbereichen kommen laut der Mitteilung Vielfalt und immer neue Erkenntnisse zum Tragen. Gemeinsames soziales Wirken über Förderprojekte und Handreichungen sei effektiver, als diese Ziele allein verwirklichen zu wollen.

Hermann Wieland ist 69 Jahre alt. Bis vor Kurzem war er Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht (Staatsschutzsenat), ist jetzt aber in den Ruhestand gegangen. Er ist im Kressbronner Gemeinderat, kümmert sich ehrenamtlich um Betreuungen, ist im Ethikrat und RotaryMitglied seit dem Jahr 2005.