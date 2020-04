Rotary hilft spontan

In einer Blitzaktion organisierten Meike Gröger und Ursula Kunz für den Rotary Club Friedrichshafen-Tettnang eine Spendenaktion für Obdachlose in Friedrichshafen und packten – im wahrsten Sinne des Wortes – selbst mit an, indem sie in Windeseile Kisten und Körbe füllten.

Noch rechtzeitig vor dem Osterfest übergaben sie dringend benötigte Bedarfsartikel, Lebensmittelgutscheine und etwas Österliches zum Naschen an Streetworker Florian Nägele, Betreuer im Obdachlosenheim K7. Die Aktion hat der Rotary Club Friedrichshafen-Tettnang finanziert, heißt es in der Pressemitteilung von Rotary.

Auch in Tettnang sind die Ärmsten stark von der Krise betroffen. Deshalb können alle Bürger mithelfen, auch Obdachlosen ein freudiges Osterfest zu ermöglichen. Es fehlt vor allem an haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Wer mit solchen Artikeln sowie Lebensmittelgutscheinen helfen möchte, kann diese in Tüten verpackt kontaktlos beim Regionalwerk in Tettnang neben dem Kundenzentrum deponieren. Diese Bedarfsartikel werden dann von Mitgliedern des Rotary Clubs über den Tafelladen Tettnang an die am meisten Betroffenen übergeben. Die Rotarier ergänzen die Spenden, sodass möglichst vielen Betroffenen schnell geholfen wird.