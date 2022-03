Rotary fördert die Nachhilfe in der Schillerschule

Ein besonderes Projekt ermöglichen die Rotarier Friedrichshafen-Tettnang an der Schillerschule in Tettnang. Seit November 2021 läuft die Aktion, wie der Club mitteilt. Hintergrund sei die besondere Belastung der Schülerinnen und Schüler: Diese hätten seit März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder unter Schulschließungen zu leiden.

Der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht habe hohe Anforderungen an Eltern und Lernende gestellt. Konnte das häusliche Umfeld nicht die nötige Unterstützung leisten, litten die Schulleistungen einzelner Schülerinnen und Schüler in erheblichem Ausmaß.

Kunz: „Schüler wollen aufholen“

Angesichts alarmierender Zahlen von Kindern und Jugendlichen mit Nachholbedarf organisierte Ursula Kunz, Clubbeauftragte für Gemeindienst, für den Rotary Club Friedrichshafen-Tettnang ein Förderprojekt, um Lerndefizite durch gezielte Nachhilfe aufzufangen. Dank der finanziellen Unterstützung durch Rotary ist das Projekt in Kooperation mit der Tettnanger Schillerschule im November 2021 gestartet und wird bis Schuljahresende fortgeführt.

Praktisch heißt das: Zwei ehemalige Gymnasiallehrerinnen, die im Ruhestand noch Lust haben zu unterrichten, sind zweimal wöchentlich an der Schillerschule und bieten in Kleingruppen Nachhilfe im Fach Deutsch an. „Man merkt, dass die Schülerinnen und Schüler aufholen wollen. Das Feedback ist gut“, beschreibt Ursula Kunz ihre Erfahrungen. „Und so ein Nachmittagsunterricht vergeht wie im Flug, wenn die Grammatik auch mal spielerisch oder in Rätseln verpackt erarbeitet wird“, ergänzt ihre Kollegin Margret Arnold.

Schulleiterin spricht von „großem Gewinn“

Schulleiterin Lydia Sauter weiß das Nachhilfeangebot der beiden Pensionärinnen zu schätzen. „Das Förderprojekt ist ein großer Gewinn für unsere Dritt- und Viertklässler mit Migrationshintergrund“, äußert sie sich. „Die Lehrerversorgung lässt eine solche Unterstützung momentan leider überhaupt nicht zu.“ Die Kinder nähmen das Angebot sehr gerne wahr und spürten die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die Ihnen durch die pensionierten Kolleginnen zu Teil würde.

Zur Belohnung für den Lerneifer sind für das zweite Schulhalbjahr neben dem wöchentlichen Unterrichtspensum auch kleine Ausflüge geplant, verraten die beiden Pädagoginnen.