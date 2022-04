Rotary Club versorgt Mai-Wanderer beim Hopfenwanderweg

Um allen Wanderern und Radfahrern am 1. Mai auf dem Weg zwischen Tettnang und Hopfengut eine Stärkung anbieten zu können, verkauft der Rotary Club Tettnang-Friedrichshafen zwischen 11 Uhr und 16 Uhr selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Wein „to go“. Durch den Erlös wird ein Hilfstransport nach Bila Zerkwa in die Ukraine unterstützt, teilt der Rotary Club in einem Schreiben mit.

Am Kuchenstand am Aussichtspunkt Dieglishofen, direkt am Hopfenwanderweg zum Hopfengutmuseum freuen sich die Veranstalter am Sonntag auf viele hungrige und durstige Wanderer und Radfahrer, die sich auf ihrer 1. Mai-Runde mit einer Stärkung eindecken und gleichzeitig ein Hilfsprojekt dabei fördern wollen, schreiben die Organisatoren weiter. Zudem hat das Hopfengut am 1. Mai für alle geöffnet.