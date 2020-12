Rotary-Club Friedrichshafen-Tettnang spendet 1500 Euro für Suppenküche

Der Rotary-Club Friedrichshafen-Tettnang möchte mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro an die Suppenküche die Solidarität und Einsatzbereitschaft von Haupt- und Ehrenamtlichen würdigen und das Projekt Suppenküche, das sich größtenteils durch Spenden finanziert, unterstützen, heißt es in der Pressemitteilung. So könne die Aktion auch noch im neuen Jahr erfolgreich fortgesetzt werden.

Aufgrund des zweiten coronabedingten Lockdowns und der damit einhergehenden Schließungen städtischer Einrichtungen wie Bahnhofsmission und Teeküche gibt es derzeit wenig Raum für in Not geratene Menschen, um sich aufzuwärmen und Kontaktstellen zu konsultieren. Aus diesem Grund bietet die Arkade in Kooperation mit dem Stadtdiakonat Friedrichshafen seit dem 2. Dezember allen Bedürftigen zweimal wöchentlich ein warmes Mittagessen an. Dabei gehe es laut Florian Nägele vom Streetwork-Arkade jedoch nicht nur ums warme Essen. Die Organisatoren der Suppenküche verstehen sich auch als Anlaufstelle für „das gute Gespräch, das nette Wort, das Zuhören“, sagt Florian Nägele.