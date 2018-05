Der Dixie-Frühschoppen beziehungsweise das Maifest hat heuer im dreißigsten Jahr des Bestehens des örtlichen Rotarier-Clubs stattgefunden. „Also, schon wenn es nicht regnet, bin ich bester Laune“ sagte Präsident Andreas Schumacher mit Blick auf die letzten Jahre und ergänzt: „Wir sind auf alles vorbereitet, aber ein bisschen wärmer könnte es schon sein.“

Die Kinder in der Hüpfburg störte das Wetter nicht, und einige Gäste fühlten sich auch draußen wohl. Andere gingen dann aber doch lieber in die Hopfenscheune hinein. Dort unterhielten die Herren der Hallodrian Jazzband, auch bekannt als Hallodrian Dixi-Gang. Sie spielten zum Beispiel munter „On The Sunny Side Of The Street“ und hofften wohl auf steigende Temperaturen. Seit vielen Jahren sind sie fester Bestandteil des Maievents am Hopfengut No20, dem früheren Hopfenmuseum.

Seit vielen Jahren veranstalten die Rotarier dort das Hauptevent des Jahres, gefördert von der Familie Locher. „Auch dass wir von der nächsten Generation im Hopfengut No 20 so freundlich unterstützt werden, freut uns sehr“, sagte Schumacher. Unterstützung gebe es auch von den Service-Clubs aus der Region und den Rotaracts der Rotarier-Jugendorganisation aus Friedrichshafen.

Schwaben-Burger und Wokpfanne

Die kulinarischen Besonderheiten vom schwäbischen Hotdog bis zum Schwaben-Burger oder auch für die beliebte Wokpfanne entstanden unter Leitung von Gastronom Michael Gürgen. In der Scheune duftete es nach leckerem Espresso – aus Markenmaschinen gemahlen und gepresst. Und neben der Espressobar lockte eine große Kuchentheke mit über 70 Sorten Kuchen, auch zum Mitnehmen.

Die von „Wein Bär“ angebotenen Tröpfchen waren, so stand es auf einem Schild, wegen des Wetters etwas günstiger im Angebot. Das half wohl am Stand der Eismanufaktur Gentile, die erstmals beim Rotary-Mai mitmachte, der Witterung wegen weniger. Aber am Nachmittag zeigte sich immer mehr die Sonne.

Der Erlös des Dixie-Frühschoppens und Maifestes geht auch in diesem Jahr an zwei Projekte. Das KTEP (Kressbronn-Toril-Education-Programm) ist durch Aurora und Reinhold Kugel seit 26 Jahren in der Region bekannt. Präsident Schumacher berichtet, hier sorge man wieder für ein Erzieherinnengehalt, damit die Hilfe dort weitergehen könne.

Regionales Projekt für Kinder

Ein besonderes regionales Projekt stehe in diesem Jahr unter dem Motto „Rotary hilft Kindern“. Hier wolle man im Bereich Friedrichshafen, Tettnang, Lindau und Markdorf im Jubiläumsjahr besonders die Jüngeren fördern. Daher habe man einen Förderpreis für soziales und ehrenamtliches Engagement im Bereich Kinder, Jugendliche und Heranwachsende ausgelobt.

Um den Preis in Höhe von 4000 Euro können sich Einrichtungen, Vereine oder andere Organisationen sowie Personen bewerben. „Einige haben sich schon beworben“ sagt Schumacher, aber die Frist laufe noch bis Ende Juli.