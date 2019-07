Rosen ein langes Leben ermöglichen

Inmitten der ländlichen Umgebung wagen sich bunte Köpfchen aus dem Grün. In verschiedensten Farben strahlen und duften die Rosen im das Feld. In geordneten Reihen wachsen sie dort, bis sie groß genug sind, um verkauft zu werden. Seit mittlerweile 70 Jahren führt Familie Berger das Tettnanger Blumengeschäft „Rosen Berger“ in der Lindauer Straße. Inhaberin Bettina Berger-Schmid leitet den Familienbetrieb bereits in zweiter Generation. Auf vier Hektar Rosenfeldern beschäftigt sie drei Mitarbeiter.

Bei mehr als 100 verschiedenen Rosenarten sei es schwierig zu sagen, welches die Lieblingsrose der Kunden ist, sagt sie. Schließlich liege Schönheit bekanntlich im Auge des Betrachters. Dieses Jahr allerdings sei die „Modefarbe Rosa“ besonders hoch im Kurs, sagt Bettina Berger-Schmid. Ein Beispiel ist die Edelrose Augusta Luise. Nicht nur wegen ihres schönen Aussehens ist die Edelrose bei Rosenfreunden beliebt.

Die Edelrose verströmt einen besonders intensiven Duft. „Man muss zwischen purer Duftrose und Gartenrose unterscheiden“, erklärt Berger-Schmid. Duftende Rosen seien im Vergleich dreimal so empfindlich. Außerdem blühten und dufteten sie längst nicht so lang wie die Gartenrose: Etwa vier Tage alt werde sie in der Vase. Bettina Berger-Schmid empfiehlt, Rosen möglichst früh am Morgen oder möglichst spät am Abend zu gießen. Solang der Rosenstrauch genügend Wasser bekomme, seien Hitze und Sonnenstrahlung kein Problem für die Pflanzen. Einer der meist begangenen Fehler sei das Gießen in der prallen Mittagshitze. Das könne dazu führen, dass die Pflanze verbrenne. Entdecke man eine verblühte Blüte, solle man sie abschneiden. Ansonsten drohe Pilzgefahr. Bei guter und richtiger Pflege und ohne Schädlingsbefall kann einer Rose ein langes Leben bevorstehen.

Brennesselsud und Molke

Passiert es doch, dass ein Rosenstrauch von Schädlingen befallen ist, empfiehlt Bettina Berger-Schmid Folgendes: Um gegen einen Schädlingsbefall anzukämpfen, helfen Brennesselsud sowie Molke. Brennesselsud bekämpft auf natürliche Weise und ohne Chemie die Schädlinge. Leidet der Rosenstrauch an Pilzbefall muss der betroffene Trieb zurückgeschnitten werden. Ein oft begangener Fehler ist laut Bettina Berger-Schmid das Düngen bei Trockenheit. Die richtige Pflege ist die Voraussetzung für das langes Leben einer Rose. „Bei guter Pflege können Rosen durchaus 70 bis 100 Jahre alt werden, manche erreichen sogar ein Alter von 150 Jahren“, sagt die Rosenexpertin.

Zu den pflegeleichten Rosen gehöre die Strauchrose. Strauchrosen wachsen deshalb in den meisten Gärten, weil sie sich hervorragend zum Blumenstrauß binden lassen und in einer Vase schön anzusehen sind. Bevor ein Rosenstrauß in die Vase gesetzt wird, sollten mehrere Punkte beachtet werden: „Die Rosenblätter sollten zu 90 Prozent abgeschnitten werden“, empfiehlt Berger-Schmid. Das oberste Blatt dürfte bleiben.

Außerdem empfiehlt es sich, die Dornen mit einem Handschuh zu entfernen. Damit eine Rose so lang wie möglich blüht, ist es wichtig, den Stiel mit einem scharfen Messer anzuschneiden. Die Schnittblumennahrung „Blumenfrisch“ versorgt die Rosen außerdem mit wichtigen Nährstoffen und wird mit ins Wasser gegeben. Wer davon kein Päckchen zur Hand hat, soll „einfach Zucker und einen Cent mit in die Vase geben“, empfiehlt die Rosenexpertin. Ein Cent weise einen hohen Kupfergehalt auf, das sei als Ersatz besonders wertvoll für die Pflanze.

Klimawandel und Dürre

Durch den mittlerweile spürbaren Klimawandel und der vorausgesagten Dürre, stehe den Rosen eine trockene Zukunft bevor, sagt Berger-Schmid. Bereits heute könne der Ostwind den Rosen zu schaffen machen. Ihr Tipp, um dem Austrocknen der Pflanze vorzubeugen, ist, bei starker Sonnenstrahlung einen Sonnenschirm aufstellen. Außerdem helfe es, wenn Erde an der Rose angehäufelt werde.