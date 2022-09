Rosa Schwärzler freut sich, bereits 85 Jahre in Tettnang leben zu dürfen

Kaffeerunde in der Tobelstraße: Dazu haben sich jüngst zahlreiche Familienmitglieder und Freunde eingefunden, um Rosa Schwärzler zu ihrem 85. Geburtstag zu gratulieren. Bei Schwarzwälder Kirschtorte erzählte sie, wie schön es für sie ist, bereits 85 Jahre in Tettnang leben zu dürfen. Natürlich später mit ihrem Mann Franz, zwei Kindern (mit Partnern) und vier Enkeln, die sie regelmäßig besuchen.

Als Stellvertreterin von Bürgermeister und Gemeinderat überbrachte Sylvia Zwisler ein Präsent und befand: „Wenn man so lange glücklich in Tettnang lebt und zudem 60 Jahre hier in der Tobelstraße, dann würde ich Sie wohl zurecht als ,Ur-Tettnangerin’ bezeichnen dürfen.“

Pflichttermin: die Bundesligaspiele am Samstag

Rosa Schwärzler hat ihren Mann auf dem Sportplatz des TSV kennengelernt, wo er als talentierter Verteidiger, die „ballsportbegeisterte Dame“ (und ihre Brüder) überzeugen konnte. Sohn Klaus erzählt, schlimm wäre es nur, wenn seine Mutter Samstagnachmittag mal nicht live die Bundesligaspiele anschauen könne. „Oh je, dann müssen wir alles daransetzen, dass der Fernseher schnell wieder funktioniert.“

Auf Nachfrage verrät Rosa Schwärzler ihr persönliches Zusatz-Rezept für ein glückliches langes Leben: „Regelmäßig ein Gläschen Eierlikör trinken.“