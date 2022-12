Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 9. Dezember fand die Rorate – Gottesdienst im Lichterschein – in der katholischen Kirche St. Martinus in Oberteuringen mit Pfarrer Hangst statt. Nach einem sehr besinnlichen und einem musikalisch sehr schön umrahmten Gottesdienst wurden wir von den Landfrauen Oberteuringen bei einem anschließenden gemütlichen Frühstück im Gemeindehaus St. Martin verwöhnt. Ein ganz herzliches Dankeschön geht von den Kreislandfrauen Tettnang an die Landfrauen in Oberteuringen für diesen schönen gestalteten Morgen. Foto: Geli Hund