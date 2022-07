Rollerfahrer fährt in abbiegendes Auto

Vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht werden musste ein 16-jähriger Roller-Fahrer nach einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag, 19. Juli, gegen 14 Uhr in der Wangener Straße ereignet hat. Der junge Mann hatte laut Polizei zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Seat-Fahrer links abbiegen wollte und abbremste. In der Folge fuhr er dem 66-Jährigen ins Fahrzeug-Heck und stürzte. Sowohl am Motorroller, als auch am Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.