Rolf Ebinger erhält besonderen Applaus

Die Abteilung Fußball des TSV hat vor Kurzem ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Dabei wurden auch langjährige Mitglieder geehrt, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

So wurden Ralf Boos, Manfred Schülling, Claus Veser, Klaus Schmid, Rainer Gössl, Thomas Helm, Thomas Zech, Karin Rasch-Boos und Hans-Peter Dannecker ausgezeichnet, die sich alle zusammen seit vielen Jahren vor und hinter den Kulissen für ihre Abteilung einsetzen. Seitens des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) wurden Thomas Zech (Spielerehrennadel in Bronze), Thomas Helm (Verbandsehrennadel in Bronze), Karin Rasch-Boos (Verbandsehrennadel in Silber) und Rolf Ebinger (Verbandsehrennadel in Gold) geehrt. Auch die Spielerinnen Tamara Holzberger, Elisa Schneider, Mona Blank und Michaela Breimeier erhielten allesamt die Spielerehrennadel in Bronze. Neben diversen Geschenken erhielt die Fußabteilung des TSV Tettnang, überreicht von den beiden Vertretern des WFV, einen Scheck, den zwar noch der alte DFB-Präsident unterschrieben hatte, der aber auch nach dem Wechsel seine Gültigkeit nicht verloren hat, heißt es in dem Schreiben weiter.

Für ein Mitglied des TSV Tettnang gab es besonderen Applaus: Rolf Ebinger, der sich als Stadionsprecher oder Planer für Turniere immer im Hintergrund aufhält, erhielt vom WFV für seine Verdienste die Verbandsehrennadel in Gold.