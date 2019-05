Rock’n’Roll in der Warenannahme

Bereits zum vierten Mal schallte hochkarätige Rockmusik beim Flieger-Open-Air durch Bürgermoos. Statt der kleinen Bühne im Tettnanger Flieger, fand das Konzert am Wochenende auf einem wetterfesten Open-Air-Gelände statt und zog Hunderte Besucher an.

Location: Die Warenannahme des Layer Großhandels wurde am vergangenen Wochenende in ein Konzertgelände verwandelt. Statt Lastwagen stand dort eine Bühne für zwei hochklassige Bands. Damit bot die Örtlichkeit deutlich mehr Platz für Konzerte als die Tettnanger Kultkneipe. Um das volle Open-Air-Feeling zu ermöglichen, wurden ebenfalls Essens- und Getränkestände aufgebaut. Genau genommen handelt es sich auch um kein Open-Air-Gelände, da beinahe alles überdacht ist. Das sorgt für guten Wetterschutz und bringt eine viel bessere Stimmung als unter wirklich freiem Himmel mit sich, so Hausherr Jürgen Layer. Dieser ist von der Veranstaltung selbst überzeugt und wurde auch zur kurzen Einlage ans Mikro gebeten.

Musik: Während der ersten Hälfte des Abends überzeugte die Italienerin Stephanie Gizzoni mit Freunden durch ihre beindruckend vielfältige Stimme und musikalische Vielseitigkeit. Mit vielen bekannten Stücken aus Soul und Blues, aber auch vielen anderen, teils rockigen Stücken wurde das Publikum abwechslungsreich unterhalten. Neben den klassischen Instrumenten gab es auch exotische Einlagen, wie ein Duett aus Maultrommel und Saxophon oder ein Waschbrett als Rhythmusinstrument. Ebenso bunt wie die Musik ist die Band selbst: Die Gruppe mit Künstlern aus Holland, Deutschland, Italien und den USA ist in dieser Form zum ersten Mal gemeinsam aufgetreten. Auf Nachfrage, wie es zu dieser Zusammensetzung gekommen sei, erzählte Gitarrist und Produzent Phil Gates, dass er mit einer anderen Band zu einer Jam-Session im Flieger gewesen sei. Dort habe er unter anderem Stephanie Gizzoni kennengelernt, woraus später der Kern der diesjährigen Open-Air-Besetzung entstanden sei.

Auch bei der zweiten Band handelte es sich um keine unbekannten Gesichter. „Rockanarchie“, als zweite Band des Abends bestand ebenfalls aus Freunden und Bekannten des Fliegerwirts Hardy Huber. Diese brachten echte Klassiker des 70er- Jahre Rocks auf die Bühne, mit Titeln von LED Zeppelin oder auch Rainbow, deren Keyboarder Tony Carey selbst an den Keyboards stand. Rock-Anarchie brachte jedoch auch ganz eigene Einflüsse in die bekannten Klassiker mit ein und scheuten auch vor einer rockigen Version des rosaroten Panters nicht zurück.

Veranstalter: Irgendwo in der Menge, auf der Bühne, hinter der Bühne und trotzdem immer wieder hinter der Theke war auch Veranstalter Hardy Huber zu finden. Bereits zum vierten Mal organisierte er mit Unterstützung von über 20 Sponsoren das Open Air und war weiterhin mit viel Herzblut und Überzeugung bei der Sache. Die Künstler sind allesamt Freunde und Bekannte, die auch gerne privat bei ihm unterkommen, wenn es sie nach Tettnang verschlägt. So handelt es sich um Freundschaften, die teils bereits Jahrzehnte zurückreichen: „Wir kennen uns aus einer Zeit, in der wir Ikonen wie Queen live auf Open Airs gesehen haben, und fühlen uns hier daran zurückerinnert“, so Huber. Dieser zeigt sich zufrieden: Trotz harter Konkurrenz am Abend durch das DFB-Pokalfinale und den kühlen Temperaturen ist das Gelände gut gefüllt.