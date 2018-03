Rockanarchie spielt im „Flieger“

Thomas Blugs Rockanarchie gibt am Samstag, 17. März, im Tettnanger „Flieger“ ein Konzert. Unterstützt wird das Duo Thomas Blug und Rudi Spiller an dem Abend durch den Fuldaer Schlagzeuger Tommy Fischer, wie der Veranstalter mitteilt. Konzertbeginn ist um 21 Uhr.

Die Rockanarchie setzt sich aus drei außergewöhnlichen Musikern zusammen: Rudi „Gulli“ Spiller (Gesang, Harp und Bass) sowie Thomas Blug, ein laut Veranstalter in der Szene weltbekannter Gitarrist, bilden das Grundgerüst. Blug wurde schon als bester deutscher „Rock- und Pop Gitarrist“ sowie als bester „Stratocaster-Player Europas“ ausgezeichnet. Viele Größen im internationalen Showgeschäft haben bereits die Zusammenarbeit mit Blug gesucht: Künstler wie Stewart Copeland (The Police), Ian Paice und Don Airey (Deep Purple), Graham Walker (Gray Moore), Mel Gaynor (Simple Minds), Bobby Kimball (Toto), Mick Rogers (Manfred Man), Reggie Worthy (Ike & Tina Turner), Bodo Schopf (Eloy), Hazel O’Connor, Thijs van Leer (Focus), Purple Schulz, Rainbirds, No Angels, Tic Tac Toe, Tommy Emmanuel oder Uwe Ochsenknecht.

Am Schlagzeug werden die beiden Musiker von Tommy Fischer unterstützt. Der Drummer aus Fulda entdeckte bereits mit acht Jahren das Schlagzeug als sein Instrument. Mit 14 Jahren begann er bereits, als Schlagzeuglehrer Unterricht zu geben. Über die Jahre folgten unzählige Engagements und Formationen in so ziemlich allen Stilrichtungen. Ab 1995 studierte er Schlagzeug an der Hochschule der Künste in Arnheim bei René Creemers und Joop van Erven. Unter anderem spielte er schon mit Musikern wie Guildo Horn, Ron Spielman, Benni Freibott und vielen mehr.