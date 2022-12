Rockanarchie herrscht im Flieger

Rockanarchie – unter diesem Motto bietet Fender Strat King Thomas Blug, Deutschlands bester Rock- und Pop-Gitarrist (Foto: Flieger), gemeinsam mit seinen Freunden Gulli (Rudi Spiller) an Bass und Gesang sowie dem Schlagzeuger, Ralf Gustke (Xavier Naidoo, Söhne Mannheims, Gianna Nannini...) am Samstag, 17. Dezember, um 20.30 Uhr Rock-Klassiker in unerhörten Versionen im Flieger Tettnang dar. Das All-Star-Trio zollt der Musik Tribut, mit der es aufgewachsen ist, und zwar auf liebevolle wie aberwitzige Weise mit sehr viel Spontaneität und großer spielerischer Klasse, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.