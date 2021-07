Rock-Klassiker auf dem Baywa-Areal in Tettnang

Kaum zu glauben, aber schon seit 1974, also seit über 45 Jahren, stehen Thin Mother auf der Bühne und sorgen mit den guten alten Rock-Klassikern für gute Stimmung und Spaß, der in Bauch und Beine geht. Open Air-Musik auf dem Baywa-Areal in Tettnang, kann man am Samstag, 31. Juli, erleben.

Laut Pressemitteilung bieten Thin Mother ein außergewöhnliches und umfangreiches Repertoire an Rock-Klassikern, hauptsächlich aus den 60ern, 70ern und 80ern, von den Beatles, den Rolling Stones, The Who über Deep Purple, Pink Floyd bis zu Queen und bestechen durch einen Mix von fettem Sound und purer Leidenschaft.