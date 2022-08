Rock im Vogelwald: Das Lineup steht

Wo sonst nur idyllisches Vogelgezwitscher zu hören ist, wird am kommenden Wochenende Punkrock durch den Wald klingen: Am Freitag, 26. August und Samstag, 27. August veranstaltet die SG Argental wieder das beliebte Festival „Rock im Vogelwald“ auf einem Gelände bei Laimnau.

Insgesamt zehn Bands werden an den zwei Festivaltagen im Vogelwald auf der Bühne stehen. „Die Bands zu bekommen, war am schwierigsten“, sagt Wolfgang Klemm, Vorsitzender der SG Argental. Denn die Organisation des Festivals musste in diesem Jahr in verhältnismäßig kurzer Zeit gestemmt werden. Erst Anfang Juni kam die finale Genehmigung vom Landratsamt, dass die Veranstaltung in der Location stattfinden kann. Aufgrund von Umweltschutz-Auflagen hatte diese zunächst noch auf der Kippe gestanden.

Das sind die Bands, die dieses Jahr spielen

Als das OK dann vorlag, hieß es für die Mitglieder der SG Argental, in Rekordzeit alles auf die Beine zu stellen – von den Sanitäranlagen bis zur Bewirtung über die Bühne und Technik bis zu den Bands. Rund 15 bis 20 Personen gehören dem Organisationsteam an, erklärt Wolfgang Klemm. „Ich bin echt zufrieden, dass es jetzt alles trotz Urlaubszeit so gut geklappt hat“, so seine Bilanz. Inzwischen steht das Sicherheitskonzept, die Arbeitspläne für das Festival sind geschrieben und der Aufbau hat bereits begonnen.

Die beiden Headliner, „Antiheld“ am Freitagabend und „the Esprits“ am Samstagabend, seien beide bereits im Vogelwald aufgetreten und in der Szene durchaus eine hochkarätige Besetzung, so Klemm. Bei den anderen Bands habe man vor allem auf Künstler aus der Region und auch einige Newcomer gesetzt, so Klemm.

So macht am Freitag um 18.40 Uhr die Band „Post Pacific“ den Auftakt, anschließend stehen „Blöff the monkey“, „GRV“ und „Sour Mash“ sowie als Hauptact „Antiheld“ auf dem Programm. Am Samstag geht es los mit „Rezzo’s Komplott“, gefolgt von „Moosemania“, „Lit Villains“ und „Skalp“, bevor „The Esprits“ den Abschluss machen.

Parken nicht mehr direkt an der Location

Aufgrund der Corona-Pandemie musste „Rock im Vogelwald“ in den vergangenen zwei Jahren pausieren. Aufgrund von Umweltschutzgründen ist insbesondere die Parksituation in diesem Jahr etwas anders als bisher: Zwar gibt es wie gewohnt einen Campingbereich direkt am Festivalgelände. Reguläre Parkmöglichkeiten wird es direkt bei der Location allerdings keine geben. Der Hauptparkplatz werde stattdessen bei der alten Hopfenhalle in Laimnau sein sowie die weiteren Parkmöglichkeiten im Ort, erklärt Klemm.

An den beiden Festivaltagen werden rund 150 bis 160 Vereinsmitglieder im Einsatz sein, zusätzlich ist eine externe Security-Firma vor Ort. Tickets werde es ausschließlich an der Tageskasse geben, stellt Klemm klar – Einlass erhalten nur Besucher ab 18 Jahren. Die Organisatoren hoffen nun auf viele Punkrock-Freunde, die nach den zwei Jahren Pause wieder in den Vogelwald kommen. Ausgelegt sei das Gelände auf rund 700 bis 900 Besucher, erklärt der Vereinsvorsitzende.