Roboter-AG bekommt Zuwachs

„Uns liegt es am Herzen, mit den Mindstorms-Roboterteilen, die Technikbegeisterung der Kinder zu fördern“, sagt Bernhard Bentele, Ausbildungsleiter der Firma ifm. Und die Baukästen kommen in der Realschule Tettnang laut Pressemitteilung gut an.

Mit Begeisterung wird ausgepackt: Das große Ziel ist, dieses Jahr bei der ifm-Roboter-Challenge in Kressbronn erfolgreich zu sein. In Zusammenarbeit werden von Schülern der Klasse 7 und 9, unter der Leitung von Martin Eberle, Roboter gebaut und programmiert. Werden diese den Test bestehen, Alltagssituationen im Modell zu simulieren? Eine spannende Herausforderung, die die Schüler der Mitteilung zufolge zu bewältigen haben. „Mit den neuen Roboterteilen können wir nun richtig große und coole Roboter bauen“, betonen die Teilnehmer Johannes Heim und Jonas Kurz. Auch Schulleiter Jürgen Stohr zeigt sich technikbegeistert und bedankt sich herzlich: „Schön, dass die Roboter-AG durch unseren Kooperationspartner ifm so großzügig unterstützt wird.“