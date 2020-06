(Rezzos) Komplott im Tettnanger Flieger

Die Singener Band Rezzos Komplott spielt am Sonntag, 21. Juni, ab 19 Uhr ein Online-Streamingkonzert im Flieger in Tettnang. Wetterabhängig wird die Band danach ab 20.30 Uhr noch stromlos akustisch im Biergarten aufspielen (Youtube-Link: https://youtu.be/BAoFJYQsDW8). Nach über 25 Jahren Bühnenerfahrung, hunderten von Auftritten, dutzenden CD-Produktionen und haufenweise intensiv zelebriertem Rock’n Roll, holt Rezzo ( Frontmann unter anderem von Acoustical South und Sourmash) seine verstaubte Fender Stratocaster aus dem Keller und erfüllt sich einen großen Herzenswunsch, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters heißt. Und außerdem: „Ein Album ohne Schnörkel, ausgedünnt aufs Wesentliche, Kabel in den Röhrenamp rein und los geht es. Und das dann auch noch auf Deutsch. So kann er sich über alles, was ihn so bewegt, ausgiebig auslassen.“ Dazu hat er sich noch drei Musikerfreunde dazugeholt (Rossi /Gitarre, Franky/Bass und Felix/Schlagzeug), mit denen er sich live und im Studio völlig gehen lassen kann. „Man stelle sich vor, Marius Müller Westernhagen holt sich die jungen Stones als Backing Band und covert Songs von Pearl Jam mit deutschen Texten. Macht das Sinn? Und wenn schon. Hauptsache es macht Spaß und ist nicht gekünstelt“, so die Vorschau abschließend. Foto: Veranstalter