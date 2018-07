Revolverheld lässt für Tettnang das Licht an

Gute Laune, norddeutscher Charme und ohrwurmverdächtige Lieder: Die Band Revolverheld hat am Samstagabend beim Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air mehr als 3000 Zuhörer begeistert.

Das Publikum

Musik unter freiem Himmel macht Laune. Und die lässt sich das Publikum auch vom anfänglichen leichten Regen während des Auftritts der Vorband nicht vermiesen. Dass die Musik von Revolverheld massentauglich ist, zeigt ein Blick in die Menge: Rentner klatschen neben jungen Erwachsenen und Teenagern im Takt, verliebte Pärchen stehen Arm in Arm auf der Wiese und auch ein paar ganz junge Fans sind mit ihren Eltern gekommen. Das Publikum singt lautstark mit und als Frontmann Johannes Strate sich einen „Rock am Ring“-Moment wünscht, geht die ganze Menge bereitwillig in die Knie und springt dann zum Takt der Musik in die Luft.

Die Musik

Revolverheld ist deutscher Pop-Rock vom Feinsten. Die meisten der bekannten Hits hat wohl jeder schon einmal im Radio gehört und so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Im Vergleich zu ihren früheren Alben haben die Revolverhelden für ihre neueste Platte viel mit elektronischen Elementen experimentiert, die sich aber auch erstaunlich gut auf einer Open-Air-Bühne machen. Die Texte sind mitten aus dem Leben, sie behandeln Themen, die für jeden greifbar sind und bringen hier und da ein wenig norddeutsches Flair aus der Hamburger Heimat der Band nach Tettnang. Die Nordlichter können beides: Tanzfähige Songs mit viel Bass und einem eingängigen Beat, aber auch echte Herzschmerz-Balladen mit viel Gefühl.

Die Setliste

Viele Songs vom neuen Album „Zimmer mit Blick“ haben die Jungs mitgebracht, aber natürlich dürfen auf einem Sommer-Open-Air auch die großen, altbekannten Hits nicht fehlen. Aus ihrer Zeit bei der TV-Show „Sing meinen Song“ haben die Musiker ebenfalls noch ein kleines musikalisches Mitbringsel dabei: „Denkmal“ von „Wir sind Helden“ - das einzige Lied, das nicht aus ihrer eigenen Feder stammt.

So sieht die gesamte Setliste aus: Immer noch fühlen, Spinner, Immer in Bewegung, Das kann uns keiner nehmen, Liebe auf Distanz, Freunde bleiben, So wie jetzt, Halt dich an mir fest, Ich werd die Welt verändern, Ich kann nicht aufhören unser Leben zu lieben, Sommer in Schweden, Denkmal, Ich werde nie erwachsen, Ich lass für dich das Licht an, Lass uns gehen, Darf ich bitten, Zimmer mit Blick.

Die Show

Eine große, aufwendige Bühnenshow braucht es eigentlich gar nicht, bei der Kulisse des hübsch beleuchteten Schlosses und dem zartrosa Himmel, der sich trotz grauer Wolken zum Sonnenuntergang zeigt. So sind die Lichteffekte auch völlig ausreichend, die die Bühne am Anfang der Show mal in gedämpftes blaues, mal in warmes, oranges Licht tauchen. Gegen Ende des insgesamt knapp zweistündigen Konzerts gibt’s dann aber doch noch ein paar Effekte, wenn zum Beispiel zur Ballade „Ich lass für dich das Licht an“ mit Bühnennebel gefüllte Seifenblasen durch die Luft tanzen oder bunte Riesen-Luftballons in die Menge geworfen werden. Für Gelächter sorgen die norddeutschen Jungs außerdem, wenn sie zwischendurch herumalbern und die eine oder andere Geschichte aus dem Bandleben zum Besten geben. Der Backstage-Bereich im Schloss sei jedenfalls nicht zu schlagen, sagt Frontmann Johannes Strate: „Wir ziehen da jetzt einfach ein, und jeden Samstag spielen wir hier Konzert.“

Die Vorband

Für die halbe Stunde, die Greg Holden auf der Bühne stand, gab's vom Publikum viel Applaus. Nur mit seiner Gitarre und seiner Stimme konnte der Singer-Songwriter aus den USA die Zuhörer offensichtlich sogar so sehr überzeugen, dass einige nach seinem Auftritt gerne noch ein paar Zugaben gehört hätten.

Einen Überraschungsmoment gab es, als Revolverheld-Frontmann Johannes Strate plötzlich schonmal in lässigen Shorts und T-Shirt über die Bühne schlenderte und mit in einen Song von Greg Holden einstimmte.

Der durfte dann wiederum später für eine gemeinsame Version von „Das kann uns keiner nehmen“ nochmal auf die Bühne kommen.