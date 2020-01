Reverend Rusty and The Case spielen Bluesrock mit Herz und Seele.

Im Flieger in Tettnang spielt am Samstag, 1. Februar, ab 20.30 Uhr die Bluesrockband Reverend Rusty and The Case. Gegründet 1984, steht das powervolle Trio für explosiven American Blues, heißt es in der Pressemitteilung des Fliegers. Die Band sei für jeden Club der Bringer. Vor allem weil sie sehr variabel agiert. Es gibt nur wenige Musiker und Bands, die den Blues haben und ihn auch überzeugend und authentisch an den Mann bringen können. Reverend Rusty and The Case sind da eine lobenswerte Ausnahme, heißt es weiter. Dabei klingen sie auf „Rough Times“ durchaus amerikanisch und Roots- und Americana-Elemente sind ein wichtiger Bestandteil des Gesamtsounds. Sie klingen aber irgendwie auch einzigartig und europäisch. Egal ob der Reverend und seine Jungs jeweils langsam bluesig unterwegs sind oder es eher rockig angehen lassen, das Ergebnis ist ansprechend und eigenständig. Und vor allem vielfältig – denn auch Country, Folk und Jam-Rock kommen zum Zuge. Schön rau gesungen und cool slidig auf der Gitarre gegriffen. Foto: Veranstalter