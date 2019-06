Rettungskräfte eilen Richtung Wiedenbach

Von Schwäbische Zeitung

Aufgrund eines nichtigen Anlasses kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden in einer Diskothek Am Alten Gaswerk in Ravensburg zu einer Streitigkeit zwischen einem 30-jährigen Mann und zwei bisher unbekannten Tatverdächtigen. Diesen Streit schlichtete zunächst die Security.

Gegen 4 Uhr traf der 30-jährige Geschädigte in Begleitung eines weiteren Mannes am Busbahnhof wieder auf die beiden Tatverdächtigen. Es kam erneut zu einer Streitigkeit, die diesmal mit gewalttätig endete.