Nic Dilger sucht für den Verein „Rettet das Huhn e.V.“ dringend noch Plätze für ausgemusterte Legehennen. Am 17. Juli ist der junge Mann aus Tettnang mit dem Verein in Landshut in einem Legebetrieb vor Ort, um 1000 Hennen zu übernehmen. Für rund 400 dieser Tiere suchen Dilger und Rettet das Huhn in der Region nun noch Plätze bei Privathaltern, die den Tieren – einem einzigen oder auch mehreren gleichzeitig – ein zweites Leben schenken möchten. Eine weitere Rettung aus diesem Betrieb ist für den 7. August geplant, auch hier sucht der Verein noch Plätze.

Die Legehennen stammen aus Massentierhaltungen und werden im Alter von etwa 16 Monaten, wenn ihre Legeleistung nachlässt, ausgestallt – das heißt, sie werden als Abfallprodukt der Eierindustrie wie Müll entsorgt und durch neue Junghennen ersetzt. So sterben pro Jahr allein in Deutschland rund 45 Millionen Legehennen. Zu diesem Zeitpunkt haben die Tiere ein qualvolles Leben hinter sich und sind oft in erbarmungswürdigem Zustand. Wer ein solches Huhn übernehmen möchte, sollte für eine artgerechte Unterbringung sorgen können.

Der Verein Rettet das Huhn e.V. entstand bereits 2007 zunächst als private Initiative, der Verein besteht seit 2015. Fast 97.000 Hühner konnten seither gerettet und mit einem liebevollen Plätzchen versorgt werden.

Nic Dilger aus Tettnang war bei mehreren Rettungen von insgesamt rund 3000 Tieren beteiligt. Als Helfer organisiert er Übergabefahrten, sucht und vermittelt Plätze und ist bei den Ausstallungen vor Ort dabei. Wer sich vorstellen kann, eines oder mehrere Hühner zu übernehmen, kann sich an Dilger wenden, entweder telefonisch unter 0176/46051897 oder per E-Mail unter nic.dilger1@gmx.de.

Informationen zum Verein gibt es auf der Seite https://www.rettet-das-huhn.de.