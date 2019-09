Reptilienbörse in Laimnau: Ein Besuch bei Schlange, Gecko & Co.

Gut besucht ist am Sonntag die elfte Reptilienbörse der Reptilienfreunde Oberschwaben gewesen, die dieses Jahr erstmals in der Argentalhalle in Laimnau stattgefunden hat. Zu kaufen gab es neben Terrarien und diversem Zubehör sowie Hölzern und Pflanzen zur Einrichtung von Gehegen auch verschiedenste Tiere, wie Schlangen, Spinnen und Geckos. Hinzu kamen Insekten und Nager, sogenannte „Verfütterungstiere“.

Besonders stolz zeigte sich Vereinsvorstand Tobias Herke über die vielen Aussteller, die der Verein in diesem Jahr locken konnte. 35 Stück sind es gewesen, unter anderem aus Österreich, Polen und Ungarn. Dabei achte man stets auf eine große Bandbreite an Angeboten, sagte er, was die Besucher der Börse offensichtlich auch zu schätzen wussten. Toni Cicvaric aus Siggenweiler etwa nutzte den Tag, um seinen Kindern interessante Tiere zu zeigen. Alex und Nicole D’Abruzzo aus Ravensburg kauften sich hingegen Futtertiere und Einrichtungsutensilien für ihre Geckos und Chamäleons. Fündig wurden sie in Laimnau alle.