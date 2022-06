Repair- oder Technikcafe - was gehört wohin?

In Zeiten immer knapper werdender Ressourcen und stetig anwachsender Elektroschrottberge ist es mehr als sinnvoll, Geräte möglichst lange zu benutzen. Allein der in Deutschland anfallende Elektroschrott würde einen von Lindau bis Flensburg durchgehenden Güterzug füllen. Mit mehr Nachhaltigkeit wird die Umwelt und nicht zuletzt auch das Portemonnaie geschont. Tettnang bietet hierzu gleich zwei ehrenamtliche Einrichtungen an, die von der Stadt durch die Anlaufstelle für Bürgerengagement tatkräftig unterstützt werden.

Zum einen ist es das Repair Café, das seit Januar 2016 im Kaplaneihaus der Lebensräume für Jung und Alt mit 13 Mitarbeitern (fast) alles von A-Z repariert, was man bringen kann – selbst Fahrräder. Bürger können ohne Anmeldung zu den Öffnungszeiten (immer am zweiten Mittwoch des Monats) ein Gerät mitbringen und in ihrer Anwesenheit auf Schadensursache und Reparaturmöglichkeit hin untersuchen lassen. Werkzeuge zur Reparatur wie Schraubendreher, Lötkolben etc. sind vorhanden. Ersatzteile sind nicht vorrätig und müssen von den Kunden besorgt werden. Während der Öffnungszeit können die Besucher auch Kaffee und Kuchen genießen.

Das zweite Angebot ist das im letzten Jahr eröffnete Technikcafe, das von fünf Mitarbeitern betrieben wird. Gleichgültig ob Smartphone, Tablet, Notebook, PC - also alles, was Software zum Funktionieren benötigt - wird zusammen mit dem Kunden oder der Kundin in der Sprechstunde, die alle zwei Wochen stattfindet, analysiert und korrigiert oder aber die Bedienung des jeweiligen Softwareprogramms erläutert. Auch bei der Installation von Software wird unterstützt oder zur Beschaffung eines neuen Gerätes beraten. Termine für die Sprechstunde in der Anlaufstelle beziehungsweise im Kaplaneihaus vergibt das Technikcafe auf Anfrage per Mail oder Telefon.

Wer nicht weiß, ob er mit seiner Anfrage beim Technikcafe oder beim Repair Café richtig ist, kann auf die gute Kooperation beider Einrichtungen vertrauen: jede Person wird an das jeweils richtige Angebot verwiesen. Beide Angebote werden rege angenommen. So konnten beim Repair Café fast 70 Prozent der Kunden ihr Gerät zufrieden und wieder repariert mit nach Hause nehmen. Die Lösungsquote beim Technikcafe ist vergleichbar gut. Mehr Informationen auch auf den Internetseiten: www.tettnang.de/repaircafe/ oder www.tettnang.de/technikcafe/.