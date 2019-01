Repair Café Tettnang kann 136 Mal erfolgreich reparieren

Lampen, Radios und Staubsauger – das sind 2018 die Highlights im Repair Café Tettnang gewesen. Doch nicht immer konnten die ehrenamtlichen Schrauber einen Auftrag mit positivem Ergebnis abschließen, also die Reparatur.

209 „Jobs“, wie die Aufträge im Café genannt werden, hat es 2018 gegeben. 136 davon waren erfolgreich. Pro Arbeitstag wurden im Schnitt 17,4 Aufträge bearbeitet. Vergangene Woche herrschte bereits wenige Minuten nach Öffnung emsiges Treiben in den Lebensräumen für Jung und Alt in St. Johann. Beim ersten Repair Café des Jahres schrauben die Freiwilligen und technikbegeisterten Helfer an Radios, einem Fernseher und basteln an einer Uhr. Einer der verrücktesten Aufträge war einmal ein Radiowecker, der nachts um zwölf Uhr immer Krach gemacht hat, erzählen die Freiwilligen Ralf Dreibholz und Hans Neuerer. „Besonders ältere Leute kommen zu uns“, sagt Neuerer. Diese würden sich oft nicht von ihren Geräten trennen wollen, auch weil die Bedienung des neueren Geräts dann mit Sicherheit ganz anders wäre, sagt er. Ralf Dreibholz sagt, dass Geräte neu zu kaufen sich in vielen Fällen auch ökologisch nicht lohnen würde. Eine Reparatur sei oftmals günstiger. Insgesamt blickt das Repair Café nach eigenen Angaben auf 733 Jobs und 486 Erfolge seit seiner Gründung im Januar 2016 zurück.