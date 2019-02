Rektor Wolfram Schellhaase misst Grundschulempfehlung hohen Wert bei

Das Schulzentrum Manzenberg bietet Infoveranstaltungen für Eltern und ihre Kinder aus Klasse 4 der Grundschule an. Sie können dabei die pädagogischen Konzepte und die unterrichtlichen Angebote kennen lernen. Die nächsten Termine: Der Gymnasium-Infonachmittag ist am Dienstag, 19. Februar, von 15.30 bis 18.30 Uhr. Tag der offenen Manzenbergschule ist am Donnerstag, 21. Februar, ab 14 Uhr, und der Realschul-Infonachmittag findet am Freitag, 22. Februar, von 15 bis 17.30 Uhr statt. (sz)